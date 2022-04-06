俄軍濫炸盧甘斯克 馬立波他國貨輪也遭擊沉

在烏東頓內次克與盧甘斯克的烏克蘭百姓，逃離戰火。最近有400多人自馬立波逃到位於俄羅斯西部的諾佛哥羅市。(美聯社)

俄羅斯軍部隊持續在烏克蘭 多個地區發動攻擊，東部盧甘斯克 (Luhansk)地區官員5日表示，當地處境困難；俄軍飛彈擊中烏克蘭中南部特種部隊訓練中心，在南部港口則有一艘貨輪遭攻擊後，起火沉沒；另外，烏克蘭當局持續指控俄軍阻礙人道救援。

盧甘斯克軍政府主席海岱(Serhii Haidai)表示，俄國 砲擊火力猛烈，當地情況「困難」，「無論是救援者或醫生都無法道達波帕斯納(Popasna)和魯別日諾耶(Rubizhne)部分地區，砲火猛烈，巷戰持續，魯別日諾耶居民把死者埋在花園。」

俄軍撤離首都基輔周遭和烏克蘭北部，轉而聚焦東部頓巴斯(Donbas)地區。

在烏克蘭南部，俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，「4日傍晚，海基長程飛彈擊中奧恰基夫鎮(Ochakiv)用以訓練外國傭兵的特種部隊訓練中心。」

他說，俄軍從空中發射的飛彈瞄準另四個地區的儲油設施，分別是克列梅涅茨(Kremenets)、切爾卡瑟市(Cherkasy)、札波羅熱(Zaporizhzhia)和新莫斯科斯克(Novomoskovsk)。

烏克蘭國家邊防警衛隊5日推特表示，一艘懸掛多明尼加共和國國旗的商船，在馬立波海港內被「敵人」砲火擊沉。(取自推特)

多明尼加海事註冊局5日表示，兩枚俄軍飛彈3日擊中停泊在馬立波(Mariupol)港口一艘多明加尼加註冊的土耳其貨輪「阿茲堡號」(Azburg)，這艘貨輪燒毀並沉沒，當時船上無貨櫃。

路透報導，烏克蘭海事局副局長維什諾夫(Viktor Vyshnov)表示，「當地時間4日晚間10時40分，這艘貨輪遭俄軍炮火猛烈襲擊，俄軍前一天就曾蓄意攻擊這艘船；船員通報遭到砲擊、彈襲且屢遭飛彈擊中，引擎室著火。」

當局表示，遇難船隻上有12名船員，僅一人需要接受醫療救治，其他人由附近其他船隻撤離。

明尼加海事註冊局副局長達維奇(Eric Dawicki)表示，貨輪5日上午沉沒，可能影響港口生態；他譴責俄軍「無差別砲擊貨輪上無處躲藏的平民船員，低劣至極」。

然而，俄國塔斯社報導，「阿茲堡號」是遭烏克蘭民族主義分子挑釁、攻擊，故意摧毀停泊烏克蘭港口的外國船隻。

另外，在俄國占領的梅利托波爾市(Melitopol)，該市市長費多羅夫(Ivan Fedorov)5日表示，俄軍阻撓人道物資運送，妨礙平民撤離。他說：「人道車隊的情況未改善，過去兩周僅兩輛人道卡車抵達梅利托波爾。」

梅利托波爾位處該區首府札波羅熱約60哩處，札波羅熱現由烏方掌控。

費多羅夫說，梅利托波爾到札波羅熱平時車程僅一小時，如今要繞過俄國檢查哨，費時五、六小時。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)5日表示，紅十字會一列開往馬立波的撤離平民車隊遭遇俄軍阻撓，不得不掉頭。