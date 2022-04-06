基輔聯外要道博羅江卡只有1條街 死亡恐超過布查

基輔西北方小鎮博羅江卡，在烏俄戰火中，多數建築已成廢墟，許多人被倒塌建築物壓住喪生。(美聯社)

位於基輔西北方一個只有一條街的小鎮博羅江卡(Borodyanka)雖然居民人數不多，但由於是首都基輔聯外的重要通道，自2月底烏俄戰事爆發開始就承受俄軍的狂轟濫炸；代理鎮長葉爾科(Georgii Yerko)5日在俄軍撤離該城鎮後表示，目前預估全鎮死亡人數至少200人。

紐約時報記者於俄軍撤離後，首次進入博羅江卡採訪，幾乎鎮內的每一棟建築物都有戰爭留下的痕跡；當地居民表示，俄軍進犯的頭幾天，每天都有大量軍機從頭頂呼嘯而過，不分政府機關或民宅一律轟炸，許多在公寓或地下室躲避空襲的人，可能最終還是因為轟炸倒塌的建築物，被壓在瓦礫堆下喪生。

葉爾科說：「我們認為至少200人死亡，不過這當然只是假設，確切數字還要再統計；我們目前的首要任務是清除斷垣殘壁與未爆彈，並且恢復電力供應。」

現年43歲的齊烏茲科(Andreiy Ziuzko)表示，他66歲的母親與一個住在隔壁的兒時玩伴失蹤，因此非常擔心他們的情況；他說：「我很幸運在建築物起火前就帶老婆小孩離開了，現在回來卻發現整棟建築物已被轟得體無完膚，而且我現在找不到我媽和一些朋友，我曾經試圖要進建築物地下室看看，但是碎片太多擋住去路，我會在這裡待到瓦礫堆清除乾淨再繼續尋找。」

另一方面，對於博羅江卡鎮死亡人數的預估，烏克蘭 當局的預估比葉爾科更加悲觀，推測罹難人數可能超越布查 (Bucha)大屠殺；總統澤倫斯基 說：「已有訊息表明，在博羅江卡和一些原本被俄羅斯占領的地方因轟炸而喪生的人數，可能高於俄軍在布查屠殺中殺害平民的數量。」

烏克蘭檢察總長艾蓮娜．維涅迪克托瓦(Iryna Venediktova)也說：「平民遭遇最慘的狀況應該是在博羅江卡，我們預計博羅江卡最終確切死亡人數會高於布查。」

除了人以外，博羅江卡當地動物收容所的境遇也一樣悲慘；慈善機構UAnimals表示，博羅江卡庇護所於戰前收容485條狗，等機構人員於俄軍撤退再度回來後，發現已死了150隻；目前所有倖存下來的狗都已及時獲救，志工並將其中情況較不樂觀的27隻送醫治療；UAnimals提供約1500元的獎金，呼籲善心人士領養這些無家可歸的狗。