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基輔小鎮居民遭虐 痛苦回憶：俄軍逼腿夾手榴彈30小時

澤倫斯基安理會控俄暴行…俄大使駁偽造視頻 秘書長促查

記者胡玉立╱綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基5日透過視訊向在紐約的聯合國安理會首度發表談話， 他指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下令人毛骨悚然的暴行。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基5日透過視訊向在紐約的聯合國安理會首度發表談話， 他指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下令人毛骨悚然的暴行。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)5日透過視訊在聯合國安理會首度發表談話，他指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下令人毛骨悚然的暴行，聯合國必須立即設立類似二戰後的紐倫堡(Nuremberg)法庭，將執行殺戮和下達命令的人以「戰爭罪」繩之以法。

在澤倫斯基向聯合國外交官痛陳基輔近郊城鎮布查(Bucha)等地平民遭酷刑、後腦勺中彈、被扔下井，在公寓裡被手榴彈炸死，在汽車中被坦克壓死、甚至「舌頭被拔掉」等可怕情事時，莫斯科駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)也在安理會會場。

涅班濟亞重申克里姆林宮數日來的說法，指布查雖曾受俄軍控制，但「沒有一個當地人受過任何暴力」。他稱那些街頭屍體橫陳的血腥視頻片段，是烏克蘭人「粗製濫造的偽造品」；他說：「你們只看到他們給你看的東西，只有西方沒水準的庸人才會相信。」

但聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)5日對安理會說：「我永遠不會忘記在布查遇害平民的可怕畫面；我已立即要求獨立調查，以確保有效究責。」海牙國際刑事法院首席檢察官一個月前，已對俄軍在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行，展開調查。

俄軍在撤出基輔郊區之前，於布查和其他城鎮蓄意殺害平民的可怕畫面，已引起全球強烈抗議，並導致西方國家驅逐了莫斯科數十名外交官、提出進一步制裁。

5日是澤倫斯基自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次在安理會發表講話。他告訴安理會，俄軍在布查「犯下了所有可以犯下的罪行」。

「他們(俄軍)切斷(烏克蘭平民)四肢，切斷他們的喉嚨。婦女在孩子面前被強姦和殺害。」 澤倫斯基說：「民眾的舌頭被拔掉，只是因為侵略者沒聽到他們想聽的東西。」

澤倫斯基指出：「俄軍搜查並故意殺害任何為我們國家服務的人。他們把屋裡還活著的人叫出來，在屋外開槍打死婦女，殺死全家人，成人和兒童，並試圖焚燒屍體；他們還用坦克車碾壓坐在車子裡的平民，就只是為了好玩而已。」

澤倫斯基強調，布查只是其中之一，還有更多類似受到恐怖對待的地方。烏克蘭官員指出，基輔周邊城鎮發現了至少410具平民屍體，並在布查發現一個「酷刑室」。

澤倫斯基將俄羅斯比作恐怖組織伊斯蘭國(IS)，指責它製造「大規模飢餓」，試圖將烏克蘭人民變成「沉默的奴隸」；他說：「這與占領某些領土的其他恐怖分子，例如伊斯蘭國，沒有什麼不同，但這是由一個聯合國安理會成員完成的。」

俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，擁有否決權，可阻止譴責克里姆林宮的企圖。澤倫斯基呼籲聯合國驅逐俄羅斯、改革或解散，他說，現在是「轉變」全球安全體系的時候了；他並提議在「和平的基輔」召開全球會議，以確定如何運作。

俄軍在佔領基輔郊外的布查鎮期間屠殺大批手無寸鐵的鎮民百姓，暴行遭到全球譴責。圖為...
俄軍在佔領基輔郊外的布查鎮期間屠殺大批手無寸鐵的鎮民百姓，暴行遭到全球譴責。圖為布查鎮57歲婦女唐亞4日泣訴俄軍殺害她的丈夫。(美聯社)

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