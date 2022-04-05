戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府的美中貿易政策重點是調整雙方商業關係，而非脫鉤。 路透

美國貿易代表戴琪 4日接受彭博電視採訪時表示，美國正試圖重新調整與中國的商業關係，但並非尋求這兩大經濟體「離婚」。

當被問及美中緊張局勢是否可能導致脫鉤時，戴琪表示，拜登 政府的政策聚焦於「全球經濟的調整」，這包括解決供應鏈缺乏透明度、問責制和多樣性的問題，這些問題導致了近年來的一些供應干擾。

戴琪說：「我會把重點置於我們試圖帶來的改變，這些變化並不是終止貿易或貿易離婚，而是為貿易帶來改革和更具戰略性的做法。」

戴琪上周在國會聽證會上表示，美國與中國的討論已變得「非常困難」，美國需要新的工具來對抗這個世界第二大經濟體的反競爭行為。戴琪向國會議員表示，當前的重點並非設法改變中國的行為，而是重建美國的工業製造基地，並進行國內投資 ，以與中國抗衡。

戴琪接受彭博電視訪問時，依然幾乎沒有提供如何與中國打交道的具體內容，僅表示她正在尋求「為美國的經濟參與者創造動力，以確保美中貿易關係的平衡與公平。」