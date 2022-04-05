分析：普亭犯了與希特勒同樣的3大致命錯誤

俄羅斯揮軍進攻烏克蘭時，原以為可以輕易占領基輔，但大軍卻深陷戰場，進退兩難。(美聯社)

人類的歷史發展進程總是驚人地相似，回顧第二次世界大戰歷史，不難發現俄羅斯 總統普亭 發動的這一場俄烏之戰，在許多方面都與當年希特勒(Adolf Hitler)所犯下的致命錯誤高度雷同，印證了西班牙哲學家桑塔雅那(George Santayana)的兩句格言：「歷史會重演」、「不能銘記歷史的人，注定重蹈覆轍」。

1.後勤不足

雖然烏克蘭 再冷都比不上俄羅斯酷寒，冬季作戰或許不至於不利俄軍，但大前提也是必須備好過冬衣料及糧食；在這一問題上，希特勒與普亭都太過自滿，前者認為蘇聯軍隊不堪一擊，閃電戰術就能攻克，因此未曾備妥過冬衣料；後者低估烏軍士氣，誤以為只要俄軍開入烏國就能取勝，因此也沒有建立可長可久的補給線，導致不時傳出俄軍打劫烏國商店搶糧的消息。

聖母大學軍事學者強生(Ian Johnson)說：「當年因為後勤問題，德軍在蘇聯境內死了25萬人；如今普亭沒有記取教訓，誤以為很快就能攻下烏克蘭，導致俄軍也沒有做好後勤準備。」

2.濫殺無辜

俄軍軍令體系高層或許想透過屠殺平民的方式瓦解敵軍士氣及民心，但這麼做事實上只會適得其反，有軍事評論員表示，濫殺平民只會讓受侵略國種下仇恨的種子，這種情緒必然會持續好幾個世代；希特勒曾稱蘇聯人是「低劣的蒙古化斯拉夫人」，在蘇聯境內大肆屠殺平民，反而凝聚蘇聯軍民一心；現在俄軍在烏克蘭做當年希特勒在蘇聯做過的事，即便取勝，如今的血海深仇可能需要300年的時光才能撫平。

烏國記者瑪麗亞．法蘭尼科娃(Maria Varenikova)說：「如果說烏克蘭人現在只能有一種情緒，那必然是仇恨」。

3.用希特勒語言為戰爭辯護

去年夏天普亭發表長文，指烏克蘭只有在與俄羅斯合作的狀況下才能真正擁有獨立主權，文中的史觀及用字令西方國家有種在讀希特勒「我的奮鬥」的錯覺；以色列媒體「國土報」(Haaretz)分析指出，普亭與當年的希特勒一樣，認定民眾認為「國家不會在這麼重要的事情上騙我們」，因此撒下一個曲解歷史的彌天大謊，只要重複夠多次，相信這個謊言的人就會愈來愈多，以此進行「大內宣」，為戰爭辯護，也為鞏固權力。