我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

俄稱布查屍首撤軍才出現 衛星影像打臉：已曝屍數周

編譯洪毅／綜合4日電
衛星照片顯示，圖中教堂上方的空地，有一條新挖的長溝。(路透)
衛星照片顯示，圖中教堂上方的空地，有一條新挖的長溝。(路透)

俄軍3月30日撤出基輔周遭地區之後，郊區城鎮布查(Bucha)數百具平民屍體令外界震驚；紐約時報(NYT)報導，衛星圖像顯示，許多屍首在俄軍占領該市鎮期間就已存在，形同曝屍在外數周；而布查的慘劇，極可能讓烏俄雙方的談判更加艱難。

俄軍撤離基輔郊區後，烏克蘭當局在布查發現逾400平民屍首，婦孺、燒至焦黑、殘缺不全、雙手反綁似遭處決者大有人在；俄羅斯當局表示，這些屍首是在俄軍撤出後才出現，恐怕係由烏國境內極端分子所為，並呼籲聯合國安理會介入此事。

但是紐時對比太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)3月9日至11日的衛星圖像，以及當地議員在本月2日於布查雅布隆斯卡街(Yablonska)拍攝的畫面發現，畫面中許多屍首，在3月上旬的衛星圖像就可發現。

在當地議員拍攝、雅布隆斯卡街逾半哩路程的影片顯示，大量屍首散布在街頭上、清晰可辨，有些倒臥在疑似攻擊後留下的坑洞旁，或是疑似在騎自行車時遭到擊斃，還有疑似雙手被反綁在背後似遭處決。

除少數屍首外，大多數屍首散布的位置，與馬薩爾科技3月上旬的衛星圖像中的幾粒黑點完全吻合，顯示這些屍首已經在雅布隆斯卡街外曝屍至少三周之久；而根據俄軍自己過去的說法，那段期間布查正遭到俄軍占領，與俄羅斯當局現在稱屍首在俄軍撤出布查後的出現的說法並不吻合。

布查的慘劇極可能讓烏俄談判前景更為艱難；與俄國政府關係密切的智庫「俄羅斯國際事務協會」(Russian International Affairs Council)秘書長科圖諾夫(Andrei Kortunov)就說：「很難在這種情況發生之下，還能夠好好坐下來、然後再握個手。」

俄羅斯總統普亭在行使權力上幾乎不會碰到阻礙，但是烏克蘭總統澤倫斯基則不然，難以無視烏國民眾的輿論風向；科圖諾夫就說，當前的形勢讓澤倫斯基的談判進程更加綁手綁腳。

科圖諾夫指出，雙方都在等待對他們有利的情勢到來，而至少到目前為止，談判的希望都是不大的。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

分析：普亭犯了與希特勒同樣的3大致命錯誤

下一則

基輔附近小村 女村長拒降遭俄軍「行刑式槍決」滅門

延伸閱讀

布查屠殺非首樁 澤倫斯基將在安理會演說 料揭更多俄軍暴行

布查屠殺非首樁 澤倫斯基將在安理會演說 料揭更多俄軍暴行
俄稱布查屠殺造假 衛星圖打臉：俄占領時 屍體已遍街頭

俄稱布查屠殺造假 衛星圖打臉：俄占領時 屍體已遍街頭
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護
開掌摑玩笑、力挺烏克蘭 葛萊美之夜歡樂不喧鬧

開掌摑玩笑、力挺烏克蘭 葛萊美之夜歡樂不喧鬧

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護