澤倫斯基親訪布查激動說不出話 落淚斥俄軍種族滅絕

烏克蘭總統澤倫斯基前往基輔郊區的布查鎮，親眼目睹平民遇害的慘狀時，不禁拭淚。(Getty Images)

俄羅斯 軍隊周末撤出基輔西北部城鎮布查(Bucha)後，布查附近至少兩個亂葬坑被人發現，屍體散落街頭，基輔周邊城鎮至少找到410名平民屍體。慘烈景象，讓4日親自前往審視的烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)情緒激動不已，他譴責俄羅斯「種族滅絕」(genocide)。

目睹布查遭徹底破壞，空蕩街道上躺著數十具被近距離射殺的屍體，澤倫斯基激動地久久不語；好不容易鎮定下來後，這位人們眼中的戰時英雄承認，「當你看到他們在這裡所做的事情時，很難說出話來。」

衛星圖像顯示，3月31日之前，俄羅斯軍隊仍控制布查地區的某個時間，當地挖了一個坑；烏克蘭和西方領導人紛紛指責俄羅斯對平民進行大屠殺，並將他們的屍體傾倒在亂葬坑中。

布查鎮中心一座教堂後方草地，至少有57名平民被埋在一個45呎長的坑洞裡。布查以西約20哩的Motzyhn鎮附近林地，也發現了一個亂葬坑，其中至少有20名平民屍體。

烏克蘭總檢察長說，上周俄羅斯軍隊撤離後，基輔周邊城鎮找到410名平民屍體，其中許多人雙手被綁、受到酷刑，並被任意處決。

「這些都是戰爭罪，將被世界公認為種族滅絕。」身穿防彈衣、被軍人包圍的澤倫斯基說：「俄羅斯聯邦拖延會議進程的時間越長，對他們、對這種情勢和對這場戰爭來說，就越糟糕。」

澤倫斯基表示，在基輔地區的布查和其他城鎮，「我們知道有成千上萬的人被殺害和折磨、四肢被切斷，婦女被強姦和兒童被謀殺；在桶子裡、在地下室發現受折磨而死的人。」

澤倫斯基還說：「我希望每個俄羅斯士兵的母親都能看到在布查的死難者屍體。為什麼一個和平小鎮無辜的平民，會被折磨致死？」

澤倫斯基特別指出，布查當地居民儘管遭受可怕的痛苦，但他們還是齊力確保無家可歸的動物得到餵養。

「我認為，這正是我們人民的特徵，像對待人類一樣對待動物。」澤倫斯基說：「但你可以看到這個現代小鎮遭受了什麼：俄羅斯士兵的特徵是對待人連動物都不如。你今天在這裡看到的，是真正的種族滅絕。」

布查當地居民繼續挖掘遭俄軍殺害的平民，從亂葬崗抬出屍體。(路透) 布查居民的丈夫和侄兒都遭俄軍殺害，不禁掩面哭泣。(美聯社) 俄軍殺害的平民，屍體就丟進當地一口水井。(Getty Images)