我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

拜登：布查鎮暴行是戰爭罪 將助烏蒐證、究責

記者張文馨／華盛頓報導
布查遇害的平民，有些屍體還遭到焚燒。(美聯社)
布查遇害的平民，有些屍體還遭到焚燒。(美聯社)

美國總統拜登4日稱發生在基輔市北郊布查鎮的暴行為「戰爭罪」，但未達「種族滅絕」；美將與盟友合作協助烏克蘭檢方和國際刑事法院調查罪證究責俄國，並在本周宣布加碼制裁俄羅斯。

拜登表示，發生在布查鎮(Bucha)的事件證明俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)是「戰犯」，現在必須蒐集訊息，繼續向烏克蘭提供戰鬥所需要的武器，必須了解所有細節，才能讓全案能進入戰爭罪責審判程序。

「這傢伙(普亭)很殘忍，發生在布查鎮的事情令人髮指，人人都看到了。」拜登說。

俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，這是抹黑俄國的陰謀，「誰是挑釁行動的幕後黑手？當然是美國和北約。」

聯合國安全理事會5日將應俄國要求開會討論「烏克蘭激進分子在布查的挑釁」。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，目前還未有足夠證據顯示俄國暴行達「種族滅絕」。

根據國際刑事法院(ICC)定義，蓄意鎖定並殺害平民，或攻擊軍事目標但過度造成平民死亡，都犯下戰爭罪；種族滅絕則依聯合國相關法規，指「蓄意全面或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

蘇利文說，「我們不相信這純屬偶然或為針對特定人士的暴行」，美國曾示警俄國會監禁或殺害異議者，布查鎮事件就是一例。

蘇利文表示，拜登將與盟友討論確保俄國和普亭為戰爭罪付出代價；戰爭罪責審判可能會在國際刑事法院或他處舉行，美國會和盟友合作蒐集證據。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)4日表示，將派遣官員赴烏克蘭，協助烏克蘭檢方調查戰爭罪證。

國際調查也已開始，包含位於荷蘭海牙的國際刑事法院，及美國等40餘國基於聯合國人權理事會決議所展開的調查。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)表示，俄國參與聯合國人權理事會簡直是「荒唐鬧劇(farce)」，美國提議聯合國大會表決以停權俄國參與人權理事會，聯合國大會5日將表決此事。

路透報導，人權理事會成員國若持續大規模且有系統地侵犯人權，經大會193個成員國三分之二多數同意，可暫停其資格。

布查居民繼續發掘遇害的平民，把他們的屍體抬走。(美聯社)
布查居民繼續發掘遇害的平民，把他們的屍體抬走。(美聯社)
俄羅斯稱，烏克蘭發現的平民屍體是擺拍；一切指控的罪行，都與俄軍無關。圖為普亭(左...
俄羅斯稱，烏克蘭發現的平民屍體是擺拍；一切指控的罪行，都與俄軍無關。圖為普亭(左)上周在莫斯科出席會議。(路透)
烏克蘭布查屠殺案曝光後，拜登直指俄羅斯總統普亭為「戰爭罪犯」，應該接受戰爭罪審判...
烏克蘭布查屠殺案曝光後，拜登直指俄羅斯總統普亭為「戰爭罪犯」，應該接受戰爭罪審判。(路透)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 聯合國 烏克蘭

上一則

澤倫斯基親訪布查激動說不出話 落淚斥俄軍種族滅絕

延伸閱讀

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」
積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案

積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案
拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判
尹錫悅顧問團訪華府 盼促成美韓早日舉行領袖峰會

尹錫悅顧問團訪華府 盼促成美韓早日舉行領袖峰會

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護