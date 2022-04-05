拜登：布查鎮暴行是戰爭罪 將助烏蒐證、究責

布查遇害的平民，有些屍體還遭到焚燒。(美聯社)

美國總統拜登4日稱發生在基輔市北郊布查鎮的暴行為「戰爭罪」，但未達「種族滅絕」；美將與盟友合作協助烏克蘭 檢方和國際刑事法院調查罪證究責俄國 ，並在本周宣布加碼制裁俄羅斯。

拜登表示，發生在布查鎮(Bucha)的事件證明俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)是「戰犯」，現在必須蒐集訊息，繼續向烏克蘭提供戰鬥所需要的武器，必須了解所有細節，才能讓全案能進入戰爭罪責審判程序。

「這傢伙(普亭)很殘忍，發生在布查鎮的事情令人髮指，人人都看到了。」拜登說。

俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，這是抹黑俄國的陰謀，「誰是挑釁行動的幕後黑手？當然是美國和北約。」

聯合國 安全理事會5日將應俄國要求開會討論「烏克蘭激進分子在布查的挑釁」。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，目前還未有足夠證據顯示俄國暴行達「種族滅絕」。

根據國際刑事法院(ICC)定義，蓄意鎖定並殺害平民，或攻擊軍事目標但過度造成平民死亡，都犯下戰爭罪；種族滅絕則依聯合國相關法規，指「蓄意全面或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

蘇利文說，「我們不相信這純屬偶然或為針對特定人士的暴行」，美國曾示警俄國會監禁或殺害異議者，布查鎮事件就是一例。

蘇利文表示，拜登將與盟友討論確保俄國和普亭為戰爭罪付出代價；戰爭罪責審判可能會在國際刑事法院或他處舉行，美國會和盟友合作蒐集證據。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)4日表示，將派遣官員赴烏克蘭，協助烏克蘭檢方調查戰爭罪證。

國際調查也已開始，包含位於荷蘭海牙的國際刑事法院，及美國等40餘國基於聯合國人權理事會決議所展開的調查。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)表示，俄國參與聯合國人權理事會簡直是「荒唐鬧劇(farce)」，美國提議聯合國大會表決以停權俄國參與人權理事會，聯合國大會5日將表決此事。

路透報導，人權理事會成員國若持續大規模且有系統地侵犯人權，經大會193個成員國三分之二多數同意，可暫停其資格。

布查居民繼續發掘遇害的平民，把他們的屍體抬走。(美聯社) 俄羅斯稱，烏克蘭發現的平民屍體是擺拍；一切指控的罪行，都與俄軍無關。圖為普亭(左)上周在莫斯科出席會議。(路透) 烏克蘭布查屠殺案曝光後，拜登直指俄羅斯總統普亭為「戰爭罪犯」，應該接受戰爭罪審判。(路透)