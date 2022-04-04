俄烏戰爭進入新型態情報戰 西方即時公開情資 目標是他

美國拜登總統(左圖)與俄羅斯總統普亭(右圖)。(美聯社)

烏俄戰事2月底開打以來，除了與傳統戰爭類似的飛機大砲外，「情報戰」也是這次戰爭的重點；以美英為首的西方盟國不斷公開自己獲得的軍事情報並與烏克蘭 共享機密情蒐；專家認為，西方國家公布過去被視為機密的情資，目的在警告普亭 「你在我們的監視下」，使本次戰爭以不同於以往各種衝突的面貌出現在世人眼前。

事實上，拜登政府去年11月就曾派遣中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)前往莫斯科會見克里姆林宮高級官員，警告俄方「美國正密切監控俄軍動向」；伯恩斯返美後，美國認為有必要加強盟國之間的情報共享，於是透過「五眼聯盟」(Five Eyes alliance)的機制平台與烏克蘭分享敏感情報，甚至還派國家情報總監海恩斯(Avril Haines)前往北約總部，提醒盟國注意防範俄國 西進的野心。

英國負責訊號情報的政府通信總部(GCHQ)首長弗萊明(Jeremy Fleming)表示，此次戰事中「情報」的重要性不言而喻，速度與規模都是前所未見；倫敦大學的俄國專家加略提(Mark Galeotti)也說：「各國公開情報活動，反映了我們生活在一個與過往戰爭不同年代的事實；這場戰役在政治及軍事意義上，均與過去明顯不同。」

官員指出，情報公開的主要目的有二，其一是讓普亭知道「正在被監視」，一舉一動都難逃西方國家情報網；其二則是讓普亭意識到軍方高層回報的戰況可能不是實際的戰況；不過情報高層坦言，公開情報資訊可能使普亭發現自己被軍方高層誤導，也可能讓普亭自認被西方孤立而把他逼向另一個極端；但加略提說：「試試看總沒壞處，畢竟在這種高度集權的政府體制中，只需要一個能夠影響最高領導人的概念，就可能足以翻盤整個情勢。」

然而，由於2003年美方指伊拉克擁有大規模毀滅性武器情報有誤，使以法德為首的歐洲盟國對於美國提供的情報有所存疑，甚至還阻止北約啟動「早期危機規劃系統」；當然，未能準確預判俄軍入侵烏克蘭的法國軍方高層，本周已被法國總統撤換。