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俄烏戰爭進入新型態情報戰 西方即時公開情資 目標是他

編譯柯立偉╱綜合3日電
美國拜登總統(左圖)與俄羅斯總統普亭(右圖)。(美聯社)
美國拜登總統(左圖)與俄羅斯總統普亭(右圖)。(美聯社)

烏俄戰事2月底開打以來，除了與傳統戰爭類似的飛機大砲外，「情報戰」也是這次戰爭的重點；以美英為首的西方盟國不斷公開自己獲得的軍事情報並與烏克蘭共享機密情蒐；專家認為，西方國家公布過去被視為機密的情資，目的在警告普亭「你在我們的監視下」，使本次戰爭以不同於以往各種衝突的面貌出現在世人眼前。

事實上，拜登政府去年11月就曾派遣中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)前往莫斯科會見克里姆林宮高級官員，警告俄方「美國正密切監控俄軍動向」；伯恩斯返美後，美國認為有必要加強盟國之間的情報共享，於是透過「五眼聯盟」(Five Eyes alliance)的機制平台與烏克蘭分享敏感情報，甚至還派國家情報總監海恩斯(Avril Haines)前往北約總部，提醒盟國注意防範俄國西進的野心。

英國負責訊號情報的政府通信總部(GCHQ)首長弗萊明(Jeremy Fleming)表示，此次戰事中「情報」的重要性不言而喻，速度與規模都是前所未見；倫敦大學的俄國專家加略提(Mark Galeotti)也說：「各國公開情報活動，反映了我們生活在一個與過往戰爭不同年代的事實；這場戰役在政治及軍事意義上，均與過去明顯不同。」

官員指出，情報公開的主要目的有二，其一是讓普亭知道「正在被監視」，一舉一動都難逃西方國家情報網；其二則是讓普亭意識到軍方高層回報的戰況可能不是實際的戰況；不過情報高層坦言，公開情報資訊可能使普亭發現自己被軍方高層誤導，也可能讓普亭自認被西方孤立而把他逼向另一個極端；但加略提說：「試試看總沒壞處，畢竟在這種高度集權的政府體制中，只需要一個能夠影響最高領導人的概念，就可能足以翻盤整個情勢。」

然而，由於2003年美方指伊拉克擁有大規模毀滅性武器情報有誤，使以法德為首的歐洲盟國對於美國提供的情報有所存疑，甚至還阻止北約啟動「早期危機規劃系統」；當然，未能準確預判俄軍入侵烏克蘭的法國軍方高層，本周已被法國總統撤換。

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