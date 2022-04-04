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普亭是「戰犯」嗎？國際刑事法院「戰爭罪」Q&A

編譯潘勛／綜合3日電
匈牙利民眾2日在首都布達佩斯街頭聲援烏克蘭，一名示威者拿著俄羅斯總統普亭的照片，上面有著血手印與「殺人犯」的字眼。(美聯社)
匈牙利民眾2日在首都布達佩斯街頭聲援烏克蘭，一名示威者拿著俄羅斯總統普亭的照片，上面有著血手印與「殺人犯」的字眼。(美聯社)

烏克蘭3日強烈譴責俄羅斯軍隊占領基輔市郊布查(Bucha)鎮一個月期間殺害至少300鎮民，犯下戰爭罪，看過平民被蓄意殺害的影像，德、法等國元首都表示震怒；莫斯科當局自是矢口否認，指布查鎮民被害「又是烏國政府教唆事件」之一。

戰爭罪如何定義？可以起訴誰？路透整理如下：

Q：戰爭罪定義？

Ａ：設在荷蘭海牙的「國際刑事法院」(ICC)定義戰爭罪為「嚴重違反」二戰後訂定的日內瓦公約，各國在公約上協議：即便在戰爭期間，國際人道法律也應遵循。蓄意鎖定並殺害平民，或者攻擊軍事目標但造成「過分」平民死亡，都犯下戰爭罪。蘇聯1954年簽署日內瓦公約，俄羅斯2019年取消承認其中一法條，但仍是其他協議的簽字國。

Q：如何推動案件偵辦？

Ａ：ICC首席檢察官卡林汗(Karim Khan)3月便表示，對俄烏戰爭可能出現戰爭罪行已展開蒐證偵辦；俄、烏兩國都不是ICC成員國，莫斯科當局更不承認該法院；俄國可能不會與ICC合作，除非有嫌犯落網，不然任何審訊都無法進行。

國際刑事法院首席檢察官卡林汗3月曾表示，已對俄烏戰爭可能出現戰爭罪行展開蒐證偵辦...
國際刑事法院首席檢察官卡林汗3月曾表示，已對俄烏戰爭可能出現戰爭罪行展開蒐證偵辦。圖為他3月16日造訪波蘭與烏克蘭邊境的難民營。(歐新社)

Q：罪證標準？

Ａ：法律專家指出，ICC檢察官「有合理理由相信」戰爭罪行已出現，得簽發逮捕令，但大多數罪名指控都要證明犯罪意圖；檢察官可以指證某地區遭遇攻擊，但當地未有軍事目標、並非意外而致攻擊。

Q：被告範圍？

Ａ：專家指出，偵辦戰爭罪嫌，下起士兵、指揮官上到國家元首，都可能成為被告；例如ICC檢察官可以提出證據，指俄國總統普亭直接下令，執行犯法攻擊行為，或者知道罪行正在發展卻未阻止。

Q：戰爭罪難以定罪的原因？

Ａ：檢察官要舉證犯意、認定國家元首與特定攻擊有關，本就困難；另外，要去戰區蒐證，包括約談被害人，都很吃力；要把嫌犯拽上法院也不容易；幾乎可以肯定莫斯科不會配合逮捕令，ICC要等嫌犯出國到可以逮捕的國家，才能執法。

國際刑事法院在荷蘭海牙的總部外觀。(美聯社)
國際刑事法院在荷蘭海牙的總部外觀。(美聯社)

Q：成案及定罪前例？

Ａ：ICC創設以來共審理30起案件，有些案件被告多人，法官曾判五人犯下戰爭罪、反人類罪及種族屠殺罪，有四人無罪開釋；2012年剛果軍閥狄伊洛(Thomas Lubanga Dyilo)被判有罪定讞。

聯合國1993年創設有別的國際刑事法庭，審理巴爾幹戰爭中的前南斯拉夫嫌犯，起訴161案，90人被判有罪。國際法學者指出，可以透過聯合國或制定條約，審理俄烏戰爭中可能犯下的戰爭罪行。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

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