俄軍大屠殺 烏發現410具平民遺體 雙手反綁、嘴部槍決

烏克蘭部隊2日收復部分遭俄軍占領的首都基輔郊區城鎮， 駭然發現基輔市西北部的城郊布查鎮內外，上百遭到俄軍屠殺的平民遺體。(Getty Images)

烏克蘭 政府3日指控俄羅斯軍隊占據基輔市以北布查鎮一個月期間，屠殺410名鎮民，手段殘暴，有被害人遭白布反綁雙手而由嘴部槍決；俄羅斯斷然否認此事，稱布查鎮所傳事件是基輔當局特意炮製給西方媒體看的「挑釁行為」，另要求聯合國安理會4日召開特別會，討論烏國蓄意嫁禍誣告。

路透3日報導，布查鎮位在基輔市西北23哩，俄國 占領軍撤走之後，烏國部隊重返，發現駭人的「大屠殺」光景。布查鎮長費多魯克(Anatoliy Fedoruk)描繪，參與占領的車臣士兵勒令鎮民繫白布；兩具屍體雙手便綁有白布，其中一人顯係遭人由嘴部槍擊而亡。

烏軍收復基輔城外的布查鎮，重見光明，但沒有想到發現鎮上內外，多處萬人坑，都是遭俄軍屠殺的布查鎮平民百姓，至少有410具屍體。(Getty Images)

屍首橫陳街道 集體墳塚半掩

報導稱，寒涼陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味參雜著死亡的惡臭。僅透露自己名叫瓦西里(Vasily)的66歲鎮民看著倒臥在他屋外街道的10多具平民遺體，哀痛萬分，臉色十分難看。多位居民表示，死者都是過去一個月俄軍占領期間被俄軍殺害的。

在瓦西里的左方，一名男子倒臥草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，一旁還有他的腳踏車；前門幾公尺處，另一人倒在路中間。瓦西里說，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。瓦西里說：「我們在地窖躲了兩星期，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。」他說：「我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

路透報導，美國一家公司提供的衛星圖像顯示，布查有一條45呎長新挖的深溝。路透記者2日在布查瞧見身穿平民衣著的屍首橫陳街道，身旁有腳踏車，顯然是在騎車時遇害；另有半掩土裡的集體墳塚，可見到人手或其他屍身部位由土壤冒出來。另外多家國際媒記者都先後報導親眼見到被害鎮民屍體陳列街上，或是集體亂埋。

在基輔郊外的布查鎮上，發現上百遭俄軍屠殺的烏國平民百姓屍體。圖為醫護車正在處理遇害者屍體。(Getty Images)

有婦女被姦殺 童屍放火燒掉

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，部隊發現婦女被姦殺，再與其他當地官員及兒童的屍體一起放火燒掉。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托娃(Iryna Venediktova)指出，目擊者因受創太深，以至於講不出話來；檢察官正在蒐集俄軍可能犯下戰爭罪的罪證，目前140具遺骸已相驗完成。

烏克蘭總統澤倫斯基3日強烈譴責俄軍在布查鎮屠殺平民百姓慘劇。他表示，俄羅斯領導階層應負責；他還說烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。(美聯社)

烏斥俄不是人 籲當成戰爭罪

烏國國防部 長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)怒斥「俄軍根本不是人，對平民犯罪、強姦殺人，朝他們腦後開槍，全世界都必須了解這件事」；外長庫列巴(Dmytro Kuleba)發推文指出，布查大屠殺是蓄意之舉。

庫列巴呼籲國際刑事法院對俄國戰爭罪進行蒐證，英、法兩國外長也表示，支持偵辦行動。

烏克蘭救難人員3日在布查鎮收整一具被俄軍殺害的男性屍體，他所養的黃狗徘徊不去。(Getty Images)

悲慘景象傳出 西方喊加制裁

布查鎮發生大屠殺的景象傳出後，西方各國的反應是呼籲對莫斯科新加制裁；美國國務卿布林肯表示，瞧見圖像的感受是「五臟六腑挨了一拳」；德國總理蕭茲表示，普亭跟他的同夥必須感受到後果多嚴重；英國首相強生表示，準備升高對俄國的制裁，加強給烏克蘭的人道援助。

俄國國防部指出，布查鎮傳出的影片、圖片都是「排練過的表演」；莫斯科當局要求安理會4日開會，討論「烏克蘭激進歹徒」在布查安排的「挑釁」；俄國國防部發表聲明指「俄國部隊控制該住地期間，沒有任何居民受到暴力襲擊」，俄軍30日撤走時，還留下452噸人道救濟物資給基輔周遭地區民眾。

烏軍收復基輔城外的布查鎮，重見光明，一位鎮上老婦2日高興的擁抱國家軍人。(美聯社)