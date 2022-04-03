俄烏戰燒到太空 俄斷西方合作：取消制裁再說

俄羅斯2日威脅中斷與美、歐在太空站的合作。圖為三位俄羅斯太空人上月19日搭乘俄國聯盟號抵達國際太空站，並與其他國家太空人合影。（美聯社）

俄羅斯 聯邦太空總署(Roscosmos)署長羅戈津(Dmitry Rogozin)2日表示，由於美國、歐盟和加拿大太空機構錯過了解除俄羅斯企業及硬體制裁的最後期限，國際太空站(ISS)未來合作「岌岌可危」。他說：「我認為，只有完全和無條件取消非法制裁，國際太空站和其他項目合作夥伴，才有可能恢復正常關係。」

美聯社報導，羅戈津2日在社群媒體 推特宣布，Roscosmos將不再跟美國航太總署(NASA)與歐洲太空總署(ESA)在內的夥伴於國際太空站合作，他將遞交目前計畫完成時間表給俄國聯邦當局。

羅戈津指稱，西方制裁是「非法」的，目的是「扼殺俄羅斯經濟，讓我們的人民陷入絕望和飢餓，讓我們的國家屈服；他們的制裁不會成功，意圖卻很清楚」。

在俄羅斯國家電視台受訪時，羅戈津則表示，他正在草擬一份國際太空站合作前景報告，完成分析後將提交給克里姆林宮。羅戈津強調，西方制裁可能擾亂為國際太空站提供貨運服務的俄羅斯太空船營運；西方合作夥伴需要國際太空站，沒有俄羅斯就無法管理，「只有我們可以向太空站輸送燃料，只有我們的貨船引擎能校正國際太空站軌道，使其免受太空碎片影響」。

羅戈津2日稍後在社群平台Telegram表示，他收到西方同行回覆，誓言促進「國際太空站及營運方面的進一步合作」。

太空是莫斯科與西方國家僅存的合作領域之一。俄羅斯2月對烏克蘭展開軍事行動、引發各國對俄羅斯全面制裁時，美俄正就恢復聯合飛往太空站航班談判。

目前美國和俄羅斯仍在太空領域合作。美國NASA太空人 范德海(Mark Vande Hei)和兩名俄羅斯太空人甫搭乘聯盟號(Soyuz)太空船離開太空站，於3月30日安全降落在哈薩克(Kazakhstan)。

歐洲太空總署(European Space Agency，ESA)已表示，與俄羅斯合作尋找火星生命跡象的「火星太空生物」(ExoMars)探測計畫已暫停。英國人造衛星企業OneWeb則宣布取消3月4日從俄羅斯位在哈薩克的貝康諾太空發射場(Baikonur Cosmodrome)發射36顆衛星的計畫，改與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)公司簽訂合約，將其衛星送上太空軌道。

自從西方全面制裁俄羅斯以來，Roscosmos已連續數周威脅、延誤及取消項目。羅戈津還曾公開詢問：「如果俄羅斯退出，誰來拯救國際太空站？」結果引來馬斯克回道：「SpaceX」。