俄戰略轉移 烏反守為攻 恐邁向漫長「消耗戰」

基輔聯外道路以往車水馬龍，現在變成俄國坦克墳場，布滿被燒得焦黑的坦克和武裝運兵車。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭 戰爭爆發六周之後，俄軍無力由多個戰線快速推進，故最近已切換檔次，開始由基輔市郊區及其他北方城市撤出部隊，重新集結，焦點現放在奪取烏國東部領土，戰爭轉向漫長消耗戰，即便兩國繼續和談，只怕也要進行數月甚至更久。

華爾街日報報導，俄軍戰略轉移，足可證明五周下來，烏克蘭軍隊抵抗得頑強有力，另透露克里姆林宮有意把漫長消耗戰打下去。

烏軍數次反守為攻，包括一次以直升機襲擊俄境，而莫斯科當局重新部署於烏東頓巴斯(Donbas)地區，都流露雙方相信自己可以獲勝的意味，讓和談而快速達成協議變得不可能。

烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克(Andriy Zagorodnyuk)目前在澤倫斯基總統政府擔任顧問，他表示俄國 的政、經戰略並未改變，仍想殲滅烏國，只是目前戰力不再能吻合戰略目標。

這意味俄烏戰爭將進入消耗戰，對賭的是雙方調兵、籌款、取得軍火武器及補給能力。

烏國官員表示，烏國國家軍事資源較小，改打漫長傳統戰代表著必須取得重武器如坦克、火砲。

哈爾科夫市一遊樂場的兒童銅像，在俄軍的轟炸和攻擊後彈痕累累。（路透）

俄軍宣稱戰術轉移到奪取頓巴斯地區，可以讓部隊集中火力於較小前線、縮短補給線，空軍支援也更順，莫斯科的勝算變高；俄軍改部署也試圖包圍一些烏國駐東部最精銳部隊。

只是俄軍抽離基輔地區，也讓烏國得以把額外資源調配到頓巴斯前線，原因在路線更短，速度也快得多。

烏國官員起初懷疑俄方宣布限縮基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)兩地軍事活動，是否有詐，但長蛇般的俄軍裝甲車隊3月31日開始由兩地撤走，烏國北部數十處村落也由烏軍收復。

烏國官員認為，俄國起初似乎想留較小部隊包圍基輔，威脅首都，另阻斷烏軍大規模改調到頓巴斯，但俄軍駐基輔東北、西北兩處部隊1日起快速往白俄羅斯 邊境撤走，不時還遭烏軍襲擊。

美國官員估計，入侵烏克蘭的19萬以上俄軍已陣亡約1萬人，另有數萬人受傷或被俘；軍事學者分析拍下的視頻證據指出，俄軍精銳的第四坦克師原估計有220輛T-80坦克，已損失46輛。

俄國為增兵已開始徵調後備部隊及徵新兵，一些後備部隊，尤其是平日主要執行國內安全任務的國民兵，已決定不部署到烏克蘭。