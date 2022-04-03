我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

俄戰略轉移 烏反守為攻 恐邁向漫長「消耗戰」

編譯潘勛／綜合日電
基輔聯外道路以往車水馬龍，現在變成俄國坦克墳場，布滿被燒得焦黑的坦克和武裝運兵車。（美聯社）
基輔聯外道路以往車水馬龍，現在變成俄國坦克墳場，布滿被燒得焦黑的坦克和武裝運兵車。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發六周之後，俄軍無力由多個戰線快速推進，故最近已切換檔次，開始由基輔市郊區及其他北方城市撤出部隊，重新集結，焦點現放在奪取烏國東部領土，戰爭轉向漫長消耗戰，即便兩國繼續和談，只怕也要進行數月甚至更久。

華爾街日報報導，俄軍戰略轉移，足可證明五周下來，烏克蘭軍隊抵抗得頑強有力，另透露克里姆林宮有意把漫長消耗戰打下去。

烏軍數次反守為攻，包括一次以直升機襲擊俄境，而莫斯科當局重新部署於烏東頓巴斯(Donbas)地區，都流露雙方相信自己可以獲勝的意味，讓和談而快速達成協議變得不可能。

烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克(Andriy Zagorodnyuk)目前在澤倫斯基總統政府擔任顧問，他表示俄國的政、經戰略並未改變，仍想殲滅烏國，只是目前戰力不再能吻合戰略目標。

這意味俄烏戰爭將進入消耗戰，對賭的是雙方調兵、籌款、取得軍火武器及補給能力。

烏國官員表示，烏國國家軍事資源較小，改打漫長傳統戰代表著必須取得重武器如坦克、火砲。

哈爾科夫市一遊樂場的兒童銅像，在俄軍的轟炸和攻擊後彈痕累累。（路透）
哈爾科夫市一遊樂場的兒童銅像，在俄軍的轟炸和攻擊後彈痕累累。（路透）

俄軍宣稱戰術轉移到奪取頓巴斯地區，可以讓部隊集中火力於較小前線、縮短補給線，空軍支援也更順，莫斯科的勝算變高；俄軍改部署也試圖包圍一些烏國駐東部最精銳部隊。

只是俄軍抽離基輔地區，也讓烏國得以把額外資源調配到頓巴斯前線，原因在路線更短，速度也快得多。

烏國官員起初懷疑俄方宣布限縮基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)兩地軍事活動，是否有詐，但長蛇般的俄軍裝甲車隊3月31日開始由兩地撤走，烏國北部數十處村落也由烏軍收復。

烏國官員認為，俄國起初似乎想留較小部隊包圍基輔，威脅首都，另阻斷烏軍大規模改調到頓巴斯，但俄軍駐基輔東北、西北兩處部隊1日起快速往白俄羅斯邊境撤走，不時還遭烏軍襲擊。

美國官員估計，入侵烏克蘭的19萬以上俄軍已陣亡約1萬人，另有數萬人受傷或被俘；軍事學者分析拍下的視頻證據指出，俄軍精銳的第四坦克師原估計有220輛T-80坦克，已損失46輛。

俄國為增兵已開始徵調後備部隊及徵新兵，一些後備部隊，尤其是平日主要執行國內安全任務的國民兵，已決定不部署到烏克蘭。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄國 白俄羅斯

上一則

俄烏戰燒到太空 俄斷西方合作：取消制裁再說

下一則

烏克蘭40歲攝影記者遭俄軍射殺殉職 陳屍在基輔市郊

延伸閱讀

烏指俄軍把兒童放在坦克前當「人肉盾牌」 平民遭處決

烏指俄軍把兒童放在坦克前當「人肉盾牌」 平民遭處決
烏克蘭參謀總部：俄軍空襲和飛彈攻擊強度減弱

烏克蘭參謀總部：俄軍空襲和飛彈攻擊強度減弱
裝備都是烏克蘭製的 傳俄軍武器用盡無庫存可補

裝備都是烏克蘭製的 傳俄軍武器用盡無庫存可補
烏克蘭副防長：烏軍重新掌控整個基輔地區

烏克蘭副防長：烏軍重新掌控整個基輔地區

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

2022-03-28 10:44

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化