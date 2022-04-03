烏克蘭40歲攝影記者遭俄軍射殺殉職 陳屍在基輔市郊

失踨逾兩周的攝影記者兼紀錄片製作人李文，1日經發現陳屍在基輔市郊村落。（Getty Images）

烏克蘭 總統幕僚葉爾馬克(Andriy Yermak)2日證實，失踨逾兩周的攝影 記者兼紀錄片製作人李文(Maks Levin)，1日經發現陳屍在基輔市郊村落，得年40歲；烏國檢方指出，初步認定李文之死是遭俄軍以小型火器射擊兩槍所致。

自由歐洲廣播電台(RFERL)2日報導，葉爾馬克在社群網站 Telegram貼文指出，李文3月13日在基輔地區的烏、俄交戰區失蹤，1日經發現屍首擱置在古塔-梅日吉爾西卡(Huta Mezhyhirska)村附近。

無國界記者組織(Reporters Without Borders)2日在推特發文表示，李文未帶武器，身穿媒體夾克，是俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，遇害的第六名記者。

總部在法國巴黎的無國界記者組織表示，「鎖定記者而予以殺害是戰爭罪」。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，初步驗屍報告指出，李文是遭俄軍軍人以小型武器槍擊兩次而亡。

李文育有四名子女，生前一直與烏克蘭及國際媒體合作，包括路透(Reuters)、英國廣播公司(BBC)及美聯社(AP)。

路透全球影音主編普爾曼(John Pullman)表示，聽聞李文喪生，深感痛惜，他長期2013年起由烏克蘭為路透供稿，拍下扣人心弦的圖像及影片，他的死是世界新聞業的巨大損失，路透謹向李文家人致哀。