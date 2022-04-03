俄軍空襲多城 烏東機場、油庫被炸 烏南馬立波平民奔逃

國際紅十字會(ICRC)2日再度進入烏東城市馬立波，動用30輛巴士協助疏散平民，據估計有760餘人撤出。(Getty Images)

雖然烏軍成功收復首都基輔，但是烏克蘭 東半部地區依然壓力沉重，多座城市遭到俄軍轟炸，機場 、油庫等設施遭到破壞；而在南部，馬立波(Mariupol)的人道主義危機依然嚴峻，且救援困難，但民眾仍無視各種危險，全力逃離戰火。

烏克蘭安托諾夫機場內在2月27日被俄軍炸毀的全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」(Antonov-225 Mrija)。（美聯社）

烏克蘭東半部偏中部的波塔瓦州(Poltava Oblast)州長盧寧(Dmytro Lunin)2日在網路上發文，表示該州多座城市遭到轟炸，波塔瓦市的兩座基礎設施至少遭到四枚飛彈襲擊；而在克勒曼楚克(Kremenchuk)，三架戰機空襲該市的工業設施。

盧寧還說，在米爾哥羅德(Myrhorod)，該市附近的機場跑道及油庫亦遭到空襲。

在烏克蘭東半部偏西南的聶伯彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk Oblast)，州長列茲尼琴科(Valentyn Reznichenko)表示，該州的基礎設施亦遭襲擊，造成「重大損失」，例如在克里維里赫(Kryvyi Rih)，一座加油站 遭到砲擊而失火。

在原本有40多萬人口的馬立波，目前仍有10萬平民尚未撤離，面臨斷糧、斷水、斷電、醫藥及燃料匱乏的人道危機；國際紅十字會(ICRC)1日救援失敗後，2日再派車隊從札波羅熱(Zaporizhzhia)出發後，截至目前仍在路途上。

國際紅十字會(ICRC)2日再度進入烏東城市馬立波，動用30輛巴士協助疏散平民，據估計有760餘人撤出。(Getty Images)

國際紅十字會1日派出的車隊無功而返的理由是「路途過於危險，無法保證安全」；但儘管如此，仍有大量民眾在沒有紅十字會的保護下，冒著危險逃離馬立波；1日估計逾2000人，副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)則說，2日再有765人逃離該城。

絕大多數逃離馬立波的民眾，都是沿著一條據稱已建置完成的走廊來到札波羅熱；但是沿途依然是充滿危險的，「路透」訪問的多位馬立波市民表示，只要遇到俄軍檢查哨，幾乎都會檢查身分，而且男性普遍會要求一絲不掛受檢，以確認其是否曾為烏軍效命。