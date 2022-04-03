烏軍收復基輔全區 提防俄軍陷阱「民宅、屍首旁埋大量地雷」

圖為烏克蘭士兵在基輔近郊伊爾平察看被俄軍炸毀的大橋。（路透）

在俄烏戰爭進入第38天之際，烏克蘭 國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)2日表示，烏軍已收復「(首都)基輔全區」，但要提防俄羅斯部隊留下的陷阱，烏軍持續在各地頑強抵抗入侵者；烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)表示，俄軍撤離基輔郊區後，在民宅和屍首周遭埋下地雷，即便收復失土，生活也不可能回歸日常；大量被摧毀的俄軍坦克與裝甲車留在烏克蘭，公路已成為「戰車墳場」。

馬里亞爾2日在社群媒體「臉書」(Facebook)寫道，俄軍從基輔附近若干主要城鎮撤退後，烏克蘭已重新掌控「整個基輔地區」，「(基輔附近城鎮)伊爾平(Irpin)、布查(Bucha)、戈斯托梅利(Gostomel)和整個基輔地區已從入侵者手中解放」。

布查鎮長表示，鎮上屍體橫陳，280名死者長眠亂葬崗。

基輔附近的戈斯托梅利是兩軍爭奪飛機場控制權的激烈交戰地，烏軍先前表示，俄國 部隊從基輔周遭撤離並減少切爾尼戈夫(Chernihiv)等北部地區的軍力部署，似乎準備全力攻擊烏東和南部地區。

澤倫斯基：收復失土 也不可能回歸日常

澤倫斯基2日透過影片提醒國民，俄軍邊撤邊埋地雷，試圖在基輔城外製造「一場徹底的災難」。他說：「俄軍在整個區域埋下地雷，埋藏地點遍及民宅、設備，乃至屍首周遭，很多絆網(trip wires)等觸發機制和其他危險。」

澤倫斯基呼籲國民，「待軍方清除地雷並確保不會再有新一波空襲後，再行外出」，同時感概「即便收復失土，也不可能回歸往昔日常生活」。

烏克蘭政府及其盟友警告，俄軍雖然撤離烏克蘭北部，但東部局勢依然艱辛，俄國部隊重新部署後，正準備進攻烏東頓巴斯(Donbas)地區。澤倫斯基說：「我們準備更積極防禦。」

紐約時報報導，美國與盟國合作，將俄製坦克送往烏克蘭，強化烏克蘭捍衛頓巴斯的軍力；匿名官員表示，坦克移交是因應澤倫斯基的要求，運送作業近期進行，但拒絕透露數量及來源國家。

俄軍撤離基輔與東北部的地面部隊期間，持續空襲基輔周遭和切爾尼戈夫，烏軍則趁勢發動反擊，收復部分城鎮。

城郊布查 一條街慘見20遺體

基輔聯外道路以往車水馬龍，現在變成俄國坦克墳場，布滿被燒得焦黑的坦克和武裝運兵車，基輔周圍道路也在砲轟及槍林彈雨後柔腸寸斷。

烏軍收復布查鎮後，赫然發現慘絕人寰的景象，該鎮原有2萬8000位居民，而今人去樓空，街道屍首遍地，其中一一條街上就有20位平民男子的遺體，其中一具屍體的雙手被綑綁；目擊者表示，這正是俄國犯下戰爭罪的證據。

另外，烏軍在俄軍撤離後，重掌車諾比(Chernobyl)核電廠；烏克蘭核能機關表示，國旗重新在核電廠上飄揚，廠區播放國歌。

烏克蘭國防部2日宣布從俄軍手中收復首都基輔全區。圖為一名乘坐坦克在布查鎮巡防的烏軍士兵比出勝利手勢。（路透） 圖為一名烏克蘭人2日揮舞烏克蘭國旗，慶祝烏軍收復首都基輔全區。（Getty Images）