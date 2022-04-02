烏國空軍想要F-15與F-16 西恩潘籲億萬富豪挺身相助

曾親赴烏克蘭首都基輔拍紀錄片的美國影星西恩潘31日呼籲億萬富豪站出來，拿5億美元採購烏克蘭開出的先進攻防武器。Getty Images

烏克蘭 空軍3月31日發出一列推文，先糾正天空情勢及北約盟邦支援相關的錯誤訊息，接著提出捍衛天空與取得勝利所需的兵器，並且開出願望清單。曾親赴基輔拍紀錄片的美國影星西恩潘（Sean Penn）就呼籲哪位億萬富豪站出來，拿5億美元採購烏克蘭開出的先進攻防武器。

烏克蘭空軍在推文寫到，「天空中，最大的需求就是要戰鬥機了。第4代或更高等的F-15與F-16就夠了，烏克蘭飛官只要2至3周的培訓就可以學會操縱這些戰機。不像蘇聯時代的米格29，這些噴射機配備了敵人所使用的最先進科技，包括先進雷達跟現代化飛彈」。

烏克蘭空軍接著表示，地面的防空系統可以防止空襲跟飛彈打擊，現在操作的S-300跟BUK-M1均為過時的蘇聯時代系統，比不上俄製S-400及其他防空系統，最佳解決方案是美國的愛國者飛彈系統，或是更便宜、機動性更強的挪威製NASAMS系統，此外也可以運用更多的S-300跟BUK-M1，稱兩套系統目前也有效對抗敵軍。

西恩潘很快上推特 引述開源情報計算，指2中隊F-15或F-16戰機的話，就是12架科技比俄羅斯 米格或蘇愷戰機更好的飛機，讓烏克蘭飛官進行3周的快速訓練，這將花掉私部門（Private Sector）買家約3億美元，再加上2億美元投入飛彈防禦系統，總計就是5億美元。

西恩潘接著寫道，一位億萬富翁就可以結束烏克蘭的這場戰爭，「當然，在武裝和維護創造跑道等還有附加經費，但似乎值得考慮一下」。不過，《Military》網站訪問的專家倒是認為，烏克蘭空軍的提議既不太可能、也不現實。