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美國恢復工作 就業勁揚…拜登：須為控制物價做更多

記者顏伶如／綜合報導
隨著防疫措施鬆綁，美容和理髮行業也興旺起來。(Getty Images)
隨著防疫措施鬆綁，美容和理髮行業也興旺起來。(Getty Images)

根據勞工部1日公布的就業統計，美國就業市場今年3月間蓬勃發展，新增43萬1000個非農業職缺，反映雖然尚未脫離新冠疫情陰影、通貨膨脹創下40年新高、俄烏戰爭持續一個多月仍未落幕，美國經濟表現卻韌性十足。

受到就業強勁成長的影響，今年3月失業率也降至3.6%，是美國爆發新冠疫情兩年多來的失業率新低。疫情爆發之前，美國失業率一度在2020年創下近半世紀最低點3.5%。

對於就業報告表現亮麗，拜登總統1日發表談話說：「美國恢復工作了。」但他也說，「任務還沒結束」，還要解決創下40年新高的通膨高漲問題。

拜登說，他上任以來失業率便一路降低，是歷任總統執政初期失業率降低速度最快的；他指出：「事實上，過去50年裡，只有僅三個月期間，美國失業率比現在低。」

拜登在談話中說：「越來越多民眾找到工作，供應緊縮的壓力將因此減少，這對於打擊通膨來說是好消息。對我們的經濟也是好消息，象徵美國經濟從康復中進步到行動中。」

他表示：「我們創造就業亮麗表現的同時，我也知道任務還沒結束。我們必須為控制物價做得更多。」他表示，俄羅斯統統普亭侵略烏克蘭，導致全球油價及食物價格飛漲。

拜登在談話中也提到聯邦政府最新公布的規模6兆元預算計畫，內容包括透過加稅獲得2兆5000億元稅收，並在未來10年裡減少政府赤字1兆元。

他說，前總統川普任內，聯邦預算赤字每年都在增加，「如同我在競選期間的承諾，而且已經見效，我們必須扭轉頹勢」。

美聯社報導分析，3月份就業成長雖然表現紮實，卻是2021年9月以來最少的，並且低於經濟學者的預期。

德雷福斯梅隆金融投資管理公司(Dreyfus and Mellon)首席經濟學者賴恩哈特(Vincent Reinhart)分析，就業報告顯示美國經濟持續充滿動能，公司企業也一直在招聘員工。

就業市場蒸蒸日上，工資待遇隨之提高。美聯社報導，平均時薪在過去12個月間已增加5.6%，休閒業、餐旅業員工時薪較一年前約成長11.8%。勞工薪資倡議組織「公平工資」(One Fair Wage)主席賈亞拉曼(Saru Jayaraman)說：「這是一個清楚的指標，可以看出雇主非常迫切想要招人。」

美國就業市場興旺，3月新增工作逾43萬，失業率則降至3.6%。圖為維吉尼亞州阿靈...
美國就業市場興旺，3月新增工作逾43萬，失業率則降至3.6%。圖為維吉尼亞州阿靈頓市街頭貼出「所有職位都招人」的廣告。(Getty Images)
疫情爆發以來工作流失較多的是餐飲服務業，3月新增的工作在餐飲行業也十分顯著。(G...
疫情爆發以來工作流失較多的是餐飲服務業，3月新增的工作在餐飲行業也十分顯著。(Getty Images)
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圖為洛杉磯市的一家墨西哥玉米薄餅捲攤前，服務生忙得不可開交。（Getty Images）

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