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聯邦公布新規 2026年新車燃油效益達每加侖49哩

記者顏伶如／綜合報導
聯邦公布新規，逐步提高汽車燃油效益，至2026年，新車每加侖須跑49哩。(Getty Images)
聯邦公布新規，逐步提高汽車燃油效益，至2026年，新車每加侖須跑49哩。(Getty Images)

運輸部旗下全國公路交通安全局(NHTSA)1日頒布轎車及輕型卡車燃油消耗量新規，2026年起在美國銷售新車必須達到每加侖49哩的標準，與2021年出廠轎車及輕型卡車相比，燃油效益提升大約10%。2021年份新車平均燃油消耗量為每加侖40哩。

華爾街日報報導，消費者在2026年購買新車時，與2021年購買車輛相比，每加侖可跑的哩數平均可以增加33%。

全國公路交通安全局頒布的標準，與環保署(EPA)2021年12月宣布的標準差不多；環保署宣布的標準為2026年轎車與輕型卡車燃油消耗量必須提升到每加侖55哩。

「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity)安全交通環境推廣部主任貝克(Dan Becker)指出，如果把汽車產業的各種規定落差納入計算，全國公路交通安全局與環保署各自頒布的新規，達到提升燃油消耗量的標準是一樣的。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)1日發表聲明指出：「今天宣布的新規，代表著美國家庭為車子加油之後，將能開更遠的路，每年可望省下數百元。」

他說，這些標準的提升將讓美國較不受到全球油價波動影響，碳排放量將可減少250億公噸，有助於保護美國社區。

華爾街日報報導，新規適用對象為轎車、輕型卡車、迷你貨車及多功能車(SUVs)。汽車製造商若不遵守聯邦標準，可能面臨罰款。

環保團體及公共衛生組織表示，燃油消耗量新規將讓空氣變得乾淨，導致地球暖化的氣體排放也能降低。

非營利環保組織「自然資源保護會」(Natural Resources Defense Council)在聲明中表示，這些新標準將能減少美國對石油的依賴，讓駕駛人減少汽油開銷，「從科技增進、節省能源及有益消費者等層面來看，都讓應該讓燃油消耗量標準趨於嚴格」。

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