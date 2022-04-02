房貸、車貸暴增 美消費者債務增1兆

美國利率暴增，新增的房貸及車貸高達兆元。圖為加州汽車經銷商。(路透)

華爾街日報報導，2021年美國家庭總負債增加1.02兆元，創下2007年以來最大年增幅，負債主要來自車貸和房貸；消費者總負債也從2020年14.6兆元攀升至去年15.6兆元。

美國人2021年新增更多負債，創下2007年1.06兆元以來的新高。負債主要來自房屋和車輛的價格大漲，美國2021年房屋平均售價上漲近20%，大幅提升貸款 金額，也排擠掉許多中產階級買家。新車和中古車的價錢攀升，使得汽車放貸額度飆至7340億元，寫下新高紀錄。

紐約聯準銀行(Federal Reserve Bank of New York)分析信評公司Equifax信用報告數據，並公布家庭債務與信用季度報告，指出去年房貸金額增至新高，使得第四季貸款額度增加2580億元至10.93兆元。買房者受到低利率 吸引，爭相在今年利率提升前購屋，不過這也可能使屋主不願賣房，以維持房貸低利率。

2021年第四季車貸欠款增加150億元，全年增加840億元，一部分是因為去年車價出現前所未見的漲幅；唯一差別是2021年次級車貸者比2019年占比減少16%。

借貸金額攀升一部分是因為消費者面臨近40年來最大通膨，不過研究人員表示，美國家庭存款和收入都見長，到目前為止似乎還能應付攀升的負債。

紐約聯準銀行經濟學者指出，消費者借貸金額增加未必全然是警訊。新冠疫情 期間，各收入族群的財富均增加，雖然許多財富流向最富有的美國人手中，但消費者借貸的拖欠情況仍維持在歷史新低。

此外，約87%的新負債與房貸有關，而房屋可隨著時間增值，借款的美國民眾得以累積財富。現在購屋者也有更佳的財務情況，在2021年第四季抵押債務中，次級房貸借款人僅占2%，低於金融危機前幾年12%的平均值。

新報告指出，美國人在第四季增加520億元的信用卡欠款，為紀錄中單季最大增幅。旅行和娛樂採購需求攀升，驅升去年最後三個月的卡債金額。

不過卡債在新冠疫情初期大降，因為消費者減少支出，而且收到紓困金能夠支付負債。2021年年底總卡債為8560億元，低於兩年前的9270億元。