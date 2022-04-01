傳英國擔心美法德逼「和解」 呼籲烏克蘭別退縮

俄羅斯與烏克蘭兩國軍隊最近在哈爾科進行戰鬥後，烏軍一名士兵站在被毀的俄軍裝甲運兵車車上，攝於3月26日。美聯社

泰晤士報3月31日接獲爆料，稱英國 政府擔心美國、法國與德國會逼著烏克蘭 「和解」（Settle），在對俄和談做出重大讓步。

一位英國政府高層消息人士表示，有人擔心盟邦「過於急切」取得一分初期和平協議，並指協定應該只在烏克蘭處於「最強勢的可能位置」時達成。

報導稱，英國首相強生在上周末的電話警告烏克蘭總統澤倫斯基 ，俄羅斯總統普亭是「騙子跟惡霸」，會利用談判「讓你精疲力竭、強迫你做出讓步」。據了解，澤倫斯基也就和談進度及莫斯科是否藉此重新部署和強化軍力表示憂慮。

英國政府消息人士表示，「我們的一些盟友可能太過急切要他（澤倫斯基）和解」，並且指向法國、德與美國，「我們認為，在這些談判可以進行之前，烏克蘭需要處在軍事上最強勢的可能位置」。

消息人士說，這會導向領土、制裁跟尋求普亭為潛在戰犯的重大讓步。據指出，內閣部長們相信，絕不能給普亭一個「輕鬆的出路」，而強生曾指出，他希望盟邦強化制裁，直到全部俄軍撤離克里米亞在內的烏克蘭領土。