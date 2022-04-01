英情報首長：俄兵拒戰 傳出破壞裝備 擊落自家軍機
俄羅斯入侵烏克蘭已逾一個月；英國負責訊號情報的政府通信總部(GCHQ)首長弗萊明(Jeremy Fleming)表示，原先外界認為有壓倒性優勢的俄軍如今卻面臨士氣低落、缺少裝備的窘境，導致出現拒絕執行命令、破壞自家裝備，甚至自行擊落軍事飛機等情事。
華盛頓郵報報導，弗萊明在31日於澳洲國立大學(ANU)的一場演說中，針對俄軍當前攻勢不順的背景，勾勒出俄軍作戰如何混亂的細節，以反映出俄羅斯總統普亭與克里姆林宮高層對進攻烏克蘭決定的誤判程度。
弗萊明表示，普亭「很明顯地，他誤判了烏克蘭民眾的抵抗程度；他低估了他的行為觸發什麼樣的聯盟成形；他也低估了經濟制裁造成的後果；而他高估的是自己的軍隊快速取勝的實力。」
弗萊明表示，普亭試圖阻止任何不利消息傳到國內民眾耳中，而要阻止國際間對烏克蘭的支持「以告失敗」，這也是因為烏國總統澤倫斯基在操作訊息上「成效驚人」；弗萊明還說，種種「戰略誤判」，代價就是烏國民眾的死傷，現在俄國普通民眾也開始會「有所感受」。
澳洲科廷大學(Curtin University)國家安全學者穆拉維耶夫(Alexey Muraviev)則表示，普亭犯的首要錯誤之一，就是沒有掌握到自2014年併吞克里米亞以來，烏克蘭民眾對俄羅斯的觀感已大幅轉向，甚或是他跟幕僚團可能都在「自我麻醉」。
俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之前，歐美多國官員就已警告俄國軍事行動會拖數月之久；澳洲國立大學國際安全教授布拉克斯蘭德(John Blaxland)就表示，歐美情報界在這次的戰事上取得了可靠的名聲，弗萊明對俄軍景況的描述令人「吃驚」，卻也是「可信」的。
但是穆拉維耶夫表示，固然沒必要質疑弗萊明講話的可信度，然而，現在外界恐怕有低估俄軍素質與實力的風險，因為相較於為俄羅斯作戰的烏東分離勢力的部隊，俄國正規軍可能比較不會出現弗萊明所描述的慘況；此外，目前俄國也幾乎沒有要撤軍烏國的跡象。
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