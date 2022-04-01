英情報首長：俄兵拒戰 傳出破壞裝備 擊落自家軍機

英情報首長說，俄軍入侵烏克蘭已36天，因戰事不順，士氣低落，拒絕執行命令，甚至破壞自家軍備。圖為在馬立波的俄軍準備將幾位陣亡士兵的遺體運走。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭 已逾一個月；英國負責訊號情報的政府通信總部(GCHQ)首長弗萊明(Jeremy Fleming)表示，原先外界認為有壓倒性優勢的俄軍如今卻面臨士氣低落、缺少裝備的窘境，導致出現拒絕執行命令、破壞自家裝備，甚至自行擊落軍事飛機等情事。

華盛頓郵報報導，弗萊明在31日於澳洲國立大學(ANU)的一場演說中，針對俄軍當前攻勢不順的背景，勾勒出俄軍作戰如何混亂的細節，以反映出俄羅斯總統普亭 與克里姆林宮高層對進攻烏克蘭決定的誤判程度。

弗萊明表示，普亭「很明顯地，他誤判了烏克蘭民眾的抵抗程度；他低估了他的行為觸發什麼樣的聯盟成形；他也低估了經濟制裁造成的後果；而他高估的是自己的軍隊快速取勝的實力。」

弗萊明表示，普亭試圖阻止任何不利消息傳到國內民眾耳中，而要阻止國際間對烏克蘭的支持「以告失敗」，這也是因為烏國總統澤倫斯基在操作訊息上「成效驚人」；弗萊明還說，種種「戰略誤判」，代價就是烏國民眾的死傷，現在俄國普通民眾也開始會「有所感受」。

澳洲科廷大學(Curtin University)國家安全學者穆拉維耶夫(Alexey Muraviev)則表示，普亭犯的首要錯誤之一，就是沒有掌握到自2014年併吞克里米亞以來，烏克蘭民眾對俄羅斯的觀感已大幅轉向，甚或是他跟幕僚團可能都在「自我麻醉」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之前，歐美多國官員就已警告俄國軍事行動會拖數月之久；澳洲國立大學國際安全教授布拉克斯蘭德(John Blaxland)就表示，歐美情報界在這次的戰事上取得了可靠的名聲，弗萊明對俄軍景況的描述令人「吃驚」，卻也是「可信」的。

但是穆拉維耶夫表示，固然沒必要質疑弗萊明講話的可信度，然而，現在外界恐怕有低估俄軍素質與實力的風險，因為相較於為俄羅斯作戰的烏東分離勢力的部隊，俄國正規軍可能比較不會出現弗萊明所描述的慘況；此外，目前俄國也幾乎沒有要撤軍烏國的跡象。