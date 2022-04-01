烏議員赴美國會求援 手機突響空襲警報：是我兒子社區

烏克蘭國會議員30日訪問美國國會。圖為會晤時烏克蘭議員安娜塔西亞．拉迪娜(中)從手提包中拿出手機，讓美國國會議員聽到烏克蘭正在響起的空襲警報聲。（路透）

烏克蘭 國會議員30日到訪華府國會山莊，懇求美國提供武器裝備等軍事協助，並加強對俄羅斯的制裁，這些參訪的烏克蘭議員全為女性，她們到國外四處求援，她們的家人則留守祖國抗敵；拜會時，一名烏克蘭議員的手機 響起了烏克蘭的空襲警報，刺耳的鳴響再次凸顯烏克蘭急需外援，刻不容緩。

美聯社報導，烏克蘭參訪議員第二天到訪美國國會，呼籲兩黨議員盡速提供更多軍援，包括戰機、坦克等協助，並對入侵國俄羅斯加重經濟制裁。

拜會時，國會廳內響起了從烏克蘭議員手機裡傳出的空襲警報聲，烏克蘭議員安娜塔西亞．拉迪娜(Anastasia Radina)從手提包中拿出手機，空襲聲更顯刺耳，「現在你們聽到聲音了嗎？這是我兒子目前所在社區的空襲警報聲。我需要在場諸位都聽見這聲音」。

這些烏克蘭國會議員均為女性，她們呼籲美國勿信俄國總統普亭(Vladimir Putin)會單憑協商結束這一個多月以來的戰爭；她們強調，烏克蘭正面臨對抗入侵敵人的轉折點。

共和黨籍聯邦參議員波特曼(Rob Portman，俄亥俄州)30日表示：「烏克蘭人迫切需要更多軍事協助，以及加強對俄國制裁。」

兩黨國會議員連兩天參加與烏克蘭國會議員的會晤，並站在同一陣線，他們敦促拜登 政府為烏克蘭做更多。

民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)描述30日會晤時氣氛「輕鬆」，因有消息指出，俄軍可能撤離基輔。

不過國會仍擔心，拜登政府太膽怯不敢行動，或太慢提供必要的武器裝備；有些人說聯邦政府出現「阿富汗症候群」(Afghanistan Syndrome)，他們認為美國在阿富汗打了20年「打不完的戰爭」後，現在變得猶豫不決，不敢承諾提供軍事協助並深入海外衝突。

烏克蘭列出一長串特定軍事設備要求，聯邦參議員表示，最重要的武器裝備還是戰機，但拜登政府不願從波蘭轉移給烏克蘭。

烏克蘭總統在國內視訊向全球政府呼籲求援，烏克蘭這群女議員本周則飄洋過海到訪華府，為在家園裡的親友助一臂之力。

烏克蘭反對黨議員 伊萬娜·克里姆普什-欽察澤(Ivanna Klympush-Tsintsadze)表示，美國議員準備採取行動，卻無具體內容，「可惜的是，我們沒有時間了」。