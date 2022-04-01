大量輻射外洩？俄軍急撤出車諾比 烏重掌核電廠

俄軍因在高度核污染的車諾比「紅森林」地區挖掘壕溝，致士兵曝露在大量輻射中，迅速發病，已撤出車諾比電廠。圖為車諾比核電廠的衛星圖。（路透）

烏克蘭 官員31日表示，俄羅斯軍隊掌控車諾比(Chernobyl)核能電廠廢棄廠址一個多月後，如今把控制權拱手讓給烏方，俄軍也開始撤離汙染嚴重的廠區。俄烏戰爭今年2月24日爆發迄今，雙方現在仍在烏克蘭首都基輔(Kyiv)外圍以及烏克蘭境內其他地區激烈對戰。

烏：俄在紅森林挖壕溝感染

俄軍撤出車諾比電廠，烏克蘭奪回對核電廠的控制權。（路透）

烏克蘭國家核電公司(Energoatom)指出，俄羅斯官兵在車諾比電廠附近「紅森林」挖壕溝時，遭受高劑量輻射感染。不過，美聯社報導，烏克蘭方面的說法尚無法獲得獨立管道證實。

國際原子能總署(IAEA)表示，已收到烏克蘭通知指出，俄軍出示切結書，寫明車諾比電廠控制權交還烏克蘭。國際原子能總署說，烏克蘭方面表示，俄軍三個車隊已從車諾比電廠撤離轉往白俄羅斯 ，尚未撤離的俄軍很快也將離開。

車諾比核能電廠1986年爆炸，是人類史上最嚴重的核能電廠災難，事發之後廠區便封鎖關閉。俄羅斯2月24日對烏克蘭開火後，戰爭初期便掌握了已廢棄的車諾比電廠，引發外界憂慮俄軍可能打算散布輻射感染，製造傷害。

國際原子能總署：無法證實

烏克蘭國家核電公司並未說明遭到感染的俄軍健康狀況如何，也未透露有多少俄軍遭感染。克里姆林宮並未針對此事發布消息，國際原子能總署則說，無法證實俄軍遭到高劑量輻射感染。

非營利機構「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)核子專家里曼(Edwin Lyman)說，車諾比核能電廠爆炸後，某些遭到感染的材料後來可能被埋在地下或覆蓋新土，俄軍挖壕溝時可能曝露在某些輻射「熱點」(hot spot)。

近日媒體報導傳出，克里姆林宮表面上利用談判降低與烏克蘭之間的緊張氣氛，掩護同一時間正在悄悄進行中的重整，除了為部隊加強補給，還對軍隊部署重新規畫，準備於烏東地區展開另一波攻勢。