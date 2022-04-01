俄石油交易轉地下 油船關追蹤定位系統 中印「偷偷買」

莫斯科當局為突破西方制裁，已將石油交易轉入地下，走私活動比俄烏戰爭前高出六倍。圖為綠色和平組織成員31日在丹麥水域舉牌抗議俄羅斯石油交易。（Getty Images）

自2月底俄羅斯 入侵烏克蘭以來，西方國家團結一致對俄祭出經濟制裁，確實對俄羅斯經濟造成嚴重打擊，其後美英等國更進一步限制俄羅斯石油 出口；然而，據有線電視新聞網(CNN)調查，莫斯科當局為突破西方制裁，已將石油交易轉入地下，估計石油走私活動比起戰前高出600%。

海洋情報公司「Windward」表示，現代所有船舶上都強制搭載「自動識別系統」(AIS)用以追蹤船隻定位，方便海難救援或追究船隻違反聯合國制裁決議時的責任，因此國際法上早明訂禁止船隻關閉這套AIS系統；然而，現在各國追蹤AIS的系統都發現，俄籍船舶的定位很常突然消失數小時後又出現，然後再消失數小時，這明顯是掩蓋該船隻非法行動的人為操縱。

Windward公司就說：「僅在3月12日這一周，載運俄國 原油或石油加工品的船隻就被發現關閉AIS系統至少33次，相比一年前同一時段高236%。」

這麼做的目的當然是要突破西方國家的制裁，將石油交易地下化；但令西方國家不解的是，美、英等國雖對俄羅斯禁運石油，但禁運措施終歸不是聯合國通過的制裁決議，向俄國進出口石油的國家除了可能多少傷害與美國的關係外，並不會有任何法律上的責任。

有專家分析，關閉AIS系統的行為可能是應中國、印度這種不想同時得罪美國與俄國的國家要求，畢竟沒有人想被國際社會貼上「在烏俄戰爭期間支持侵略國」的標籤。

專家指出，現有證據顯示中、印兩個全球最大的石油消費國正悄悄購買俄國能源；能源顧問業者Rystad Energy就評估，自戰爭開始以來俄國石油的日平均產量雖下降120萬至150桶，但仍有約450萬桶出口到中、印等國。

石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)也說：「偷偷買俄國石油的國家也害怕，一旦東窗事發，自己可能被西方列入黑名單，對經濟的打擊不可謂不大。」