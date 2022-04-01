普亭簽令 堅持天然氣得用盧布買 歐洲各國領袖再拒絕

俄羅斯總統普亭31日簽令，要求因俄烏戰爭而制裁俄國的「不友好」國家，購買俄國天然氣須使用俄國盧布，已被歐洲各國領袖拒絕。（路透）

俄羅斯總統普亭 31日簽署命令，要求因俄烏戰爭而制裁俄國 的「不友好」國家，購買俄國天然氣 須使用俄國盧布，但命令也放寬說，允許透過指定銀行而用美元、歐元給付；歐洲各國元首則堅稱仍以歐元、美元付款，另要看普亭如何落實命令，同時為國內天然氣減供預做準備。

來源：Guardian News

美聯社報導，克里姆林宮31日透過國營媒體發布的普亭命令規定，因制裁俄國而被視為「不友好」國家仍可用外國貨幣付款，但要在指定的俄國銀行開戶存入後，再依俄國官方指定的匯率轉換成盧布，給付購買天然氣價款。

普亭命令發布前一天，義大利及德國領袖表示，他們由普亭取得保證，指俄國仍將供天然氣給他們；俄國天然氣是歐洲取暖、發電的主要燃料。

俄羅斯總統普亭31日簽令，要求因俄烏戰爭而制裁俄國的「不友好」國家，購買俄國天然氣須使用俄國盧布，已被歐洲國領袖拒絕。（美聯社）

普亭命令措辭強硬，稱俄國1日起接受盧布付款，假如買方不按新條件，包括在俄國銀行開設盧布帳戶，俄方將視買家為未能履行付款責任，必須承擔一切隨之而起的後果。

普亭命令已致天然氣價格劇烈變動，外界憂心這只是前兆，接下來俄國將停供天然氣給歐洲；歐洲十分仰賴俄國天然氣，突然短供讓各國應付得很吃力。德國政府30日便警告說，能源將出現緊急狀態，此舉是第一步，讓政府得以對企業實施天然氣配給，以供應民生及醫院。

同時，俄國政府稅收也仰仗銷售石油天然氣，目前因西方的制裁，經濟受壓嚴峻；經濟學者指出，價款兌換成盧布給付，無助於盧布已然重挫的匯率，畢竟俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)為支撐盧布匯率，已拋售所持外幣盈餘達八成。

解決之道 揭普亭虛張聲勢？

俄羅斯新聞社(RIA Novosti)稱普亭已在總統令簽字，指定銀行為天然氣買家開設兩個帳戶，一個帳戶收受外幣，另個收盧布；買方得付外幣到第一帳戶，再授權銀行按莫斯科當局規定的匯率轉成盧布到第二帳戶，給付天然氣價款。

經濟學者艾許(Tim Ash)表示，普亭或許是把德國政府的舉動，解讀為不願杯葛俄國能源，「是在示弱」，所以蓄意炮製這次能源危機；解決之道在揭穿普亭的虛張聲勢，說天然氣斷供就斷供，看看誰先不支倒地。

德國民眾在柏林街頭抗議，要求「阻止普亭，立即停止進口俄國石油和天然氣」。（美聯社）