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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

美抑油價 每天釋百萬桶戰略儲油…總量1.8億桶 史上最多

記者張文馨／華盛頓報導
為應對油價高漲，美國未來半年內美國每天將釋出100萬桶戰略儲油，總量將達1億8000萬桶。(歐新社)
為應對油價高漲，美國未來半年內美國每天將釋出100萬桶戰略儲油，總量將達1億8000萬桶。(歐新社)

拜登總統31日在白宮宣布旨在抑制汽油價格的兩項措施；他說，未來半年內美國每天將釋出100萬桶戰略儲油，總量將達1億8000萬桶，為有史以來最大規模；他並要求石油公司增產，否則就開罰。

白宮表示，這次釋出總量將達1億8000萬桶戰略儲油，世界上從未有過這麼長時間內，每天釋出100萬桶的先例；這項破紀錄的釋油可穩定供應量，以待疫情結束後美國和全球石油產量回升；此外，如今釋出的儲油待油價回穩再補充，屆時也能有助石油產量。

油價應聲下跌，布蘭特原油(Brent)價格31日收在每桶107.91元，跌幅4.88%；5月原油期貨也下跌6.99%，收在每桶100.28元。

油價3個月漲1元 拜登怪普亭

美國汽車協會(AAA)公布當日汽油均價為每加侖4.2元，但今年初的汽油價格為3.3元。

拜登表示，不到三個月內，汽油價格上漲近1元，理由是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發動的戰爭。

俄烏開戰後，美國和西方國家相繼宣布全面禁止或減少進口俄國油氣，造成全球能源價格大漲。

拜登表示，若要降低汽油價格，就要提高供應量，近年來利潤豐厚的石油公司可以增加產量，啟動閒置油井增加產量降低油價，讓美國人民喘口氣。

拜登表示，現在是全球面臨危險的時刻，是美國家庭面臨痛苦的時刻，也是愛國的時刻；他感謝那些已宣布增產的石油公司，也將懲罰那些租用聯邦土地卻不提高產量的石油公司。

拜登表示，目前油氣業者在聯邦土地上共有近9000張已經批准但未動用的生產許可證，呼籲國會通過立法讓這些公司繳納閒置費。

白宮官員表示，決定是和歐洲在內的盟友協調做成，但官員拒絕透露其他國家是否也會跟進釋出儲油；財經新聞頻道CNBC報導，國際能源總署(IEA)4月1日將舉行緊急會議，討論石油供應。

能源部手握超過5億6800萬桶戰略儲油，這已是拜登政府半年內第三次宣布釋出儲油，去年11月宣布釋出5000萬桶原油，當時號稱是有史以來最大規模的釋油；國際能源總署(IEA)3月1日宣布，同意釋出6000萬桶原油，美國將負責其中一半，每天釋出200萬桶，為期30天。

但兩次釋油都未能有效降低油價。

議員提停徵油稅 波洛西反對

在釋油消息宣布後，高盛集團的日用品分析師表示，這是現在唯一可行之策，有助再平衡今年度石油市場，但無法解決多年來的結構性供應短缺。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國每日消耗約2000萬桶石油，全球每日消耗量為1億桶。

針對一些國會議員提出可暫時停徵汽油稅來抑制油價的做法，國會眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）31日潑冷水說，她不贊成這樣做。她說，長期來講這對降低消費者的開支不會有多大幫助。

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油價 石油 拜登

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