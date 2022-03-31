我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

對俄制裁兩面刃 歐洲經濟衰退風險漸升高

編譯郭宣含／綜合30日電
30日俄軍對烏克蘭的轟炸仍未停歇，多國制裁俄羅斯造成能源價格和通膨飆升。圖為馬立波被炸垮的一幢公寓樓。（路透）
30日俄軍對烏克蘭的轟炸仍未停歇，多國制裁俄羅斯造成能源價格和通膨飆升。圖為馬立波被炸垮的一幢公寓樓。（路透）

德國 盼今年停用俄石油與煤

歐洲經濟受到烏克蘭戰爭衝擊，多國制裁俄羅斯造成能源價格和通膨飆升，消費者信心下滑，恐提高經濟衰退的風險；波蘭帶頭切斷俄國化石燃料，5月開始禁煤進口；德國則盼今年停用俄國石油與煤，2024年中停用天然氣，並警告萬一俄國供應中斷，德國恐採天然氣配給。

歐洲決策者30日警告，受到俄國對烏克蘭發動戰爭的衝擊，歐洲經濟日益緊縮、成長停滯，信心驟減且通膨高升。歐洲多國2月制裁俄國，使歐洲能源價格飆至新高，部分國家甚至還未走出新冠疫情的衰退，如今恐再面臨新的衰退風險。

歐洲中央銀行總裁克里斯蒂．拉加德(Christine Lagarde)警告，隨著戰事延宕，歐洲經濟恐進一步受害，「經濟成本將推升，歐洲更可能陷入不利情況」。

拉加德表示，歐洲家庭漸感悲觀，企業很快也會延後投資。

歐洲執行委員會的經濟信心指數從2月113.9下修至3月108.5，消費者信心指數則從-8.8大減至-18.7。

波蘭 年底前將逐步禁俄石油

波蘭30日在歐盟國家中率先宣布，今年年底前將逐步終止所有俄國石油進口；波蘭前一天才宣布，預計在5月前禁止俄國燃煤進口。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)表示：「我們提出歐洲最激進計畫，今年年底前將脫離俄國石油。」他呼籲其他歐盟國家也脫離俄國能源，並主張買俄國石油和天然氣的錢，會成為戰爭機器的燃料。

歐洲最大經濟體德國高度仰賴俄國能源，德國經濟顧問委員會30日宣布，今年德國經濟成長預估將減少逾半至1.8%，通膨將翻倍超過6%。

德國政府經濟顧問維蘭德(Volker Wieland)表示：「德國有巨幅衰退風險。」

維蘭德表示，德國可能透過核能計畫，以停止依賴俄國能源；萬一俄國能源供應紊亂或中斷，德國可能採取緊急計畫，開始配給天然氣，雖然這會暫時推升通膨，但國家長期的安全與經濟穩定將可獲改善。

歐洲部分國家呼籲立即制裁歐洲能源，不過歐盟打算今年年底前減少三分之二的天然氣進口，並在2030年前停止進口。歐盟改投資再生能源，同時積極囤積化石燃料的替代能源，包括跟美國簽約取得液化天然氣(LNG)。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 德國 天然氣

上一則

盧布回穩 美歐擬對俄銀擴大制裁 列助俄國家黑名單

下一則

補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋

延伸閱讀

普亭打電話給德總理：可用歐元支付俄天然氣

普亭打電話給德總理：可用歐元支付俄天然氣
還有希望？俄國、烏克蘭傳將於4月1日恢復線上談判

還有希望？俄國、烏克蘭傳將於4月1日恢復線上談判
德財長：中國是威脅德國經濟的「系統性競爭對手」

德財長：中國是威脅德國經濟的「系統性競爭對手」
蕭茲告訴澤倫斯基：德國願意當烏克蘭的安全擔保國

蕭茲告訴澤倫斯基：德國願意當烏克蘭的安全擔保國

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

2022-03-24 11:38

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離