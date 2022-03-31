對俄制裁兩面刃 歐洲經濟衰退風險漸升高

30日俄軍對烏克蘭的轟炸仍未停歇，多國制裁俄羅斯造成能源價格和通膨飆升。圖為馬立波被炸垮的一幢公寓樓。（路透）

德國 盼今年停用俄石油與煤

歐洲經濟受到烏克蘭戰爭衝擊，多國制裁俄羅斯造成能源價格和通膨飆升，消費者信心下滑，恐提高經濟衰退的風險；波蘭帶頭切斷俄國 化石燃料，5月開始禁煤進口；德國則盼今年停用俄國石油與煤，2024年中停用天然氣 ，並警告萬一俄國供應中斷，德國恐採天然氣配給。

歐洲決策者30日警告，受到俄國對烏克蘭發動戰爭的衝擊，歐洲經濟日益緊縮、成長停滯，信心驟減且通膨高升。歐洲多國2月制裁俄國，使歐洲能源價格飆至新高，部分國家甚至還未走出新冠疫情的衰退，如今恐再面臨新的衰退風險。

歐洲中央銀行總裁克里斯蒂．拉加德(Christine Lagarde)警告，隨著戰事延宕，歐洲經濟恐進一步受害，「經濟成本將推升，歐洲更可能陷入不利情況」。

拉加德表示，歐洲家庭漸感悲觀，企業很快也會延後投資。

歐洲執行委員會的經濟信心指數從2月113.9下修至3月108.5，消費者信心指數則從-8.8大減至-18.7。

波蘭 年底前將逐步禁俄石油

波蘭30日在歐盟國家中率先宣布，今年年底前將逐步終止所有俄國石油進口；波蘭前一天才宣布，預計在5月前禁止俄國燃煤進口。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)表示：「我們提出歐洲最激進計畫，今年年底前將脫離俄國石油。」他呼籲其他歐盟國家也脫離俄國能源，並主張買俄國石油和天然氣的錢，會成為戰爭機器的燃料。

歐洲最大經濟體德國高度仰賴俄國能源，德國經濟顧問委員會30日宣布，今年德國經濟成長預估將減少逾半至1.8%，通膨將翻倍超過6%。

德國政府經濟顧問維蘭德(Volker Wieland)表示：「德國有巨幅衰退風險。」

維蘭德表示，德國可能透過核能計畫，以停止依賴俄國能源；萬一俄國能源供應紊亂或中斷，德國可能採取緊急計畫，開始配給天然氣，雖然這會暫時推升通膨，但國家長期的安全與經濟穩定將可獲改善。

歐洲部分國家呼籲立即制裁歐洲能源，不過歐盟打算今年年底前減少三分之二的天然氣進口，並在2030年前停止進口。歐盟改投資再生能源，同時積極囤積化石燃料的替代能源，包括跟美國簽約取得液化天然氣(LNG)。