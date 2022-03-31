補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋

坦克原本是俄軍進攻的利器，但在此次侵烏戰爭中，由於補給跟不上，通訊不靈，反而成烏軍的打擊目標。圖為烏軍駕駛一輛在基輔附近繳獲的俄軍坦克。（路透）

侵略烏克蘭 的俄國 士兵，為了避免自己的坦克、裝甲車成為攻擊目標，用樹枝、稻草甚至地毯遮擋車子，顯示某些部隊的指揮官，根本沒想到戰事會拖這麼長，以及打到這步田地。

華盛頓郵報報導，儘管無人機、衛星圖像、紅外線等技術，讓現代戰場更難掩藏大型機具，偽裝欺敵仍是基本的戰場「規則」，至少可暫時騙過敵人的雙眼，讓敵人產生疑惑，甚至混亂的感覺。

可是，觀察家根據網路流傳的影片發現，已經侵入烏克蘭的俄國部隊，儘管占盡優勢，有些作為卻「外行」、勉強得令人驚訝。

例如，曾在伊拉克和阿富汗 服役過的退役美國陸軍軍官傑森(Mike Jason)看到一段影片，內容是砲戰時，士兵躲到附近裝甲車陣的情況。這些裝甲車兩邊都用松樹枝葉蓋著，傑森說，這顯示俄軍有些倉皇失措。

他說，根據美軍的作戰「守則」，車輛靜止不動的片刻，儘管時間再短，都要用很輕的偽裝網全部蓋住。烏克蘭的裝甲部隊混合運用偽裝網和樹葉，讓車殼外型較不容易分辨。傑森說，松樹枝葉固然聊勝於無，卻顯示俄國部隊缺乏利用偽裝的基本知識，或根本就沒有該有的裝備。

另一張從烏克蘭傳出來的照片顯示，俄國的戰車頂部好像用稻草或麥稈蓋著，還有一段影片顯示，俄國部隊用地毯之類的厚重布帛罩住車輛，傑森認為，可能想藉此減低或扭曲排熱，因為美國提供的標槍飛彈藉敵方的熱度鎖定目標，熱度改變，攻擊方就難以斷定鎖定的是俄軍裝甲車還是民用車。

分析家說，俄軍缺乏現代偽裝網，靠樹枝、稻草和地毯偽裝欺敵，這是戰事爆發以來，俄軍一系列戰術失誤當中的一環，也讓美國和歐盟更加確信，普亭和俄國的軍頭都未曾預料，入侵烏克蘭會遇到強大的阻力。

更讓西方觀察家匪夷所思的是，俄軍常常透過未加密的無線電和手機通話，讓敵方情報單位攔截到通信內容。俄國軍方更沒做好燃料、食物的後勤支援，讓部隊棄甲曳兵而逃，甚至就地投降。