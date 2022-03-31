罕見合作 美俄太空人攜手返地球

連續355天待在低地軌道、打破美國太空紀錄的美國太空人范德海。（路透）

俄羅斯「聯合號」(Soyuz)太空船30日載著美國太空人 范德海(Mark Vande Hei)與俄羅斯太空人希卡普羅夫(Anton Shkaplerov)、杜布洛夫(Pyotr Dubrov)離開國際太空站(ISS)，順利返回地球；這是美、俄兩國罕見合作的象徵，凸顯兩國因烏克蘭危機而相互對立之際，仍可在太空領域合作。

50歲的希卡普羅夫29日交接太空站指揮官職務，他說：「人們在地球上有問題，但我們在太空是一個團隊，我認為國際太空站是友誼、合作及探索太空未來的象徵；非常感謝你們，我的團員，你們就像我在太空的兄弟姊妹。」

范德海一行人於美東時間30日清晨約3時21分脫離ISS，並於美東時間7時28分降落哈薩克 中部地區。

三人在醫療團隊的協助下，依序離開太空艙，55歲的國家航空暨太空總署(NASA )太空人范德海壓軸現身，他出艙後，微笑向在場記者揮手致意，說道「這邊外面很美」。

范德海接著隨NASA人員返回波士頓，希卡普羅夫和波利亞科夫則轉往俄國太空訓練基地星城(Star City)。

范德海完成第二趟ISS任務後，以連續355天待在低地軌道打破美國太空紀錄，超越前太空人凱利(Scott Kelly)2016年創下的340天紀錄。

凱利和范德海單次在太空停留近一年的時間，是NASA測試太空人前往月球及火星任務體能狀況的一環；范德海表示，每日冥想幫助他應對任務挑戰，他四年前的首趟任務時間是此次的一半。

范德海在NASA先前公布的影片中曾說：「我夜以繼日地在室內工作近一年，所以我期待(返回地球後)無論天氣如何，都要外出走走。」

截至目前，連續待在太空最久的世界紀錄由俄籍太空人波利亞科夫(Valeri Polyakov)締造，他1995年返回地球前，在「和平號」(MIR)太空站停留逾14個月，共計437天又17小時。

俄國2月24日入侵烏克蘭，國際緊張情勢升溫；范德海表示，他避免與兩位俄籍成員談論此話題，大家「相處融洽」，「我不認為我們真的想談那個議題」。

范德海去年4月9月與40歲的杜布洛夫從哈薩克貝康諾太空發射場(Baikonur Cosmodrome)升空，那是杜布洛夫首趟ISS任務；希卡普羅夫則在去年10月加入他們，他當時帶領俄籍影劇團隊到ISS拍攝12天，隨後護送劇組人員返回地球再回ISS。

50歲的希卡普羅夫第四度赴ISS出任務，迄今累計待在太空的天數達708天，遠超過范德海累計523天的生涯紀錄。

俄羅斯太空人希卡普羅夫。(美聯社) 俄羅斯太空人杜布洛夫。（美聯社） 圖為地面工作人員為太空人出艙作準備。（Getty Images） 俄羅斯「聯合號」(Soyuz)太空船30日載著美國太空人范德海與俄羅斯太空人希卡普羅夫、杜布洛夫離開國際太空站(ISS)，順利返回地球，降落在哈薩克斯坦的一個小鎮。（美聯社）