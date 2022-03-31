我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

罕見合作 美俄太空人攜手返地球

編譯陳韻涵／綜合30日電
連續355天待在低地軌道、打破美國太空紀錄的美國太空人范德海。（路透）
連續355天待在低地軌道、打破美國太空紀錄的美國太空人范德海。（路透）

俄羅斯「聯合號」(Soyuz)太空船30日載著美國太空人范德海(Mark Vande Hei)與俄羅斯太空人希卡普羅夫(Anton Shkaplerov)、杜布洛夫(Pyotr Dubrov)離開國際太空站(ISS)，順利返回地球；這是美、俄兩國罕見合作的象徵，凸顯兩國因烏克蘭危機而相互對立之際，仍可在太空領域合作。

50歲的希卡普羅夫29日交接太空站指揮官職務，他說：「人們在地球上有問題，但我們在太空是一個團隊，我認為國際太空站是友誼、合作及探索太空未來的象徵；非常感謝你們，我的團員，你們就像我在太空的兄弟姊妹。」

范德海一行人於美東時間30日清晨約3時21分脫離ISS，並於美東時間7時28分降落哈薩克中部地區。

三人在醫療團隊的協助下，依序離開太空艙，55歲的國家航空暨太空總署(NASA)太空人范德海壓軸現身，他出艙後，微笑向在場記者揮手致意，說道「這邊外面很美」。

范德海接著隨NASA人員返回波士頓，希卡普羅夫和波利亞科夫則轉往俄國太空訓練基地星城(Star City)。

范德海完成第二趟ISS任務後，以連續355天待在低地軌道打破美國太空紀錄，超越前太空人凱利(Scott Kelly)2016年創下的340天紀錄。

凱利和范德海單次在太空停留近一年的時間，是NASA測試太空人前往月球及火星任務體能狀況的一環；范德海表示，每日冥想幫助他應對任務挑戰，他四年前的首趟任務時間是此次的一半。

范德海在NASA先前公布的影片中曾說：「我夜以繼日地在室內工作近一年，所以我期待(返回地球後)無論天氣如何，都要外出走走。」

截至目前，連續待在太空最久的世界紀錄由俄籍太空人波利亞科夫(Valeri Polyakov)締造，他1995年返回地球前，在「和平號」(MIR)太空站停留逾14個月，共計437天又17小時。

俄國2月24日入侵烏克蘭，國際緊張情勢升溫；范德海表示，他避免與兩位俄籍成員談論此話題，大家「相處融洽」，「我不認為我們真的想談那個議題」。

范德海去年4月9月與40歲的杜布洛夫從哈薩克貝康諾太空發射場(Baikonur Cosmodrome)升空，那是杜布洛夫首趟ISS任務；希卡普羅夫則在去年10月加入他們，他當時帶領俄籍影劇團隊到ISS拍攝12天，隨後護送劇組人員返回地球再回ISS。

50歲的希卡普羅夫第四度赴ISS出任務，迄今累計待在太空的天數達708天，遠超過范德海累計523天的生涯紀錄。

俄羅斯太空人希卡普羅夫。(美聯社)
俄羅斯太空人希卡普羅夫。(美聯社)
俄羅斯太空人杜布洛夫。（美聯社）
俄羅斯太空人杜布洛夫。（美聯社）
圖為地面工作人員為太空人出艙作準備。（Getty Images）
圖為地面工作人員為太空人出艙作準備。（Getty Images）
俄羅斯「聯合號」(Soyuz)太空船30日載著美國太空人范德海與俄羅斯太空人希卡...
俄羅斯「聯合號」(Soyuz)太空船30日載著美國太空人范德海與俄羅斯太空人希卡普羅夫、杜布洛夫離開國際太空站(ISS)，順利返回地球，降落在哈薩克斯坦的一個小鎮。（美聯社）

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
太空人 NASA 哈薩克

上一則

烏空襲警報不斷 俄否認談判有進展

延伸閱讀

美俄罕見合作 太空人攜手返地球：我們是一個團隊

美俄罕見合作 太空人攜手返地球：我們是一個團隊
中辦中美俄+會議 聚焦阿富汗 14國政要近日陸續到訪

中辦中美俄+會議 聚焦阿富汗 14國政要近日陸續到訪
藍源火箭31日發射 華裔首席設計師將升空

藍源火箭31日發射 華裔首席設計師將升空
一封給NASA的信點燃夢想 張懷謙創造「太空雜貨店」

一封給NASA的信點燃夢想 張懷謙創造「太空雜貨店」

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

2022-03-24 11:38

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離