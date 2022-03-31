「會飛的散彈槍」 美再援烏百架「彈簧刀」無人機

美近期準備交付100架外號「彈簧刀」的小型無人機給烏克蘭。（截自defenseupdate YouTube頻道）

自拜登 總統16日批准對烏克蘭 增加軍事援助以來，美方近期已準備交付包括100架外號「彈簧刀」(Switchblade)的小型無人機，這款無人機2.7公斤重、61公分長，可由步兵操作，轟炸幾十哩外的地面目標；不同於其他大型無人機執行完任務之後需要返航，這款戰術性小型無人機輕巧、精準，可以直接撞擊目標引爆小型彈頭，又稱為神風無人機。

彈簧刀無人機的外型有如一枚迫擊砲彈，自地面的砲筒發射之後，能在空中飛行30分鐘，地面的操作人員透過即時的全球衛星定位系統導航操作，以俯衝轟炸的方式攻擊目標；這款無人機最早在2010年由美軍特種部隊在阿富汗使用，後來陸軍及陸戰隊也看上它輕量、精準的特性，用來摧毀埋伏的敵人或車輛。

報導說，美國送出這款武器給烏克蘭，代表軍事援助已進入另一個階段；軍事專家稱它為「會飛的散彈槍」，一名資深官員認為美國送出一套很有破壞力的武器，它重量輕、體積小，可以裝進一個後背包，且成本不到6000元。

不過，近日有消息傳出指美軍趁著移交這款無人機給烏克蘭時，直接在波蘭領土上訓練烏克蘭軍隊，引發外界擔憂莫斯科當局恐將此舉視為美國參戰，使美俄間緊張態勢進一步升級；對此，國防部發言人柯比 (John Kirby)駁斥，表示美國軍隊確實在波蘭向烏國移交軍備時有和烏軍「聊上一兩句」，但也僅此而已，談不上正規訓練。

美國已向烏克蘭提供價值超過10億元的軍備援助，其中包括關鍵的標槍反坦克飛彈。（Getty Images）

柯比說：「美軍與烏軍所謂的『交談』，不過就是在移交武器時，就如何使用這些裝備進行的簡短談話，但這並非『正式訓練』；參與移交任務的美軍只是向烏克蘭軍人稍微簡單說明一下這款武器的特性和使用方法，僅此而已，真的沒有更多細節了。」

事實上，自烏俄開戰以來美國已經向烏克蘭提供了價值超過10億元的軍備援助，其中包括關鍵的標槍(Javelin)反坦克及刺針(Stinger)防空兩款飛彈。

此外，拜登總統30日也宣布，已與烏克蘭總統澤倫斯基商定，將再加碼提供5億元的援助，並另外準備10億元作為預備基金，隨時可用於人道主義救援行動；如果戰事告終，美國更將在戰事結束後，分五年援助110億元，協助烏克蘭農業重建。

美近期準備交付100架外號「彈簧刀」的小型無人機給烏克蘭。（截自defenseupdate YouTube頻道）