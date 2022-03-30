美軍歐洲司令：情報失準 高估俄軍 戰後通盤檢討

身兼北約盟軍最高統帥與駐歐美軍司令兩大要職的美空軍上將沃特斯，29日在國會參院軍事委員會作證時指出，最初可能高估俄軍實力，低估烏軍國防能力。(Getty Images)

擔任北約(NATO)盟軍最高指揮官的美軍歐洲司令部司令沃特斯(Tod Wolters)上將29日在參院 軍事委員會作證指出，情報界對俄羅斯及烏克蘭 的軍力情蒐有落差，高估俄軍而小看烏軍，才會誤以為2月24日俄軍三線齊發、攻打烏國全境，幾天內就能攻陷烏國首都基輔。

有線電視新聞網(CNN)報導，沃特斯應詢指出，情報界可能高估俄軍戰力、低估烏國守軍，等目前危機結束，美軍將進行通盤戰後檢討，動用各部門在各領域找出情蒐弱點，設法改進。

情報界雖瞧出俄軍意向，預測將入侵烏克蘭，而讓拜登政府主動向世界釋出消息，讓全球對莫斯科觀感大惡，但美情報界實在沒料想到俄軍表現如此拙劣。

侵烏戰爭2月爆發之後，美情報界以為基輔幾天之內就會落入俄軍之手；但戰事進入第二個月，俄軍部隊想包圍基輔，卻因補給、後勤問題，再加上烏軍戰士頑強抵抗，鬥志出人意料，讓俄軍攻勢陷入停滯。

開戰才幾小時，俄軍向基輔進發，美方官員就向烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)提議，願助他逃離烏國，生怕他遭殺害；但澤倫斯基拒絕，還向美國、北約要武器，協助烏軍抵禦俄軍。

美國及北約持續提供武器給烏國部隊，包括標槍(Javelin)反坦克及刺針(Stinger)防空兩款飛彈，都被用來對付俄軍；雖說估計值不一，但知情人士指出，俄軍在戰爭中成千上萬人陣亡；美國官員表示，俄軍士氣低落問題時有所聞。

戰爭進入第二個月，俄方29日表示，兩國談判代表開始磋商，故將大幅降低對基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)等烏國城市的攻勢；美方指出，莫斯科出現戰略大轉移，由烏北地區後撤，焦點轉向有進展的烏國東部、南部地帶。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)稍早在參院情報委員會另場聽證會指出，情報界評估，俄羅斯總統普亭戰前低估俄軍可能遭逢的烏軍抵抗，這方面美情報界做得不錯，但意料之外的乃是俄軍自己的麻煩重重。

國防部情報局長柏瑞爾(Scott Berrier)表示，戰前評估根據好幾點因素，包括烏軍的準備「應該不如我所認定，因此我才懷疑他們的鬥志，但烏軍作戰英勇，戰術也對，我承認自己評估得很差」。