美軍歐洲司令：情報失準 高估俄軍 戰後通盤檢討
擔任北約(NATO)盟軍最高指揮官的美軍歐洲司令部司令沃特斯(Tod Wolters)上將29日在參院軍事委員會作證指出，情報界對俄羅斯及烏克蘭的軍力情蒐有落差，高估俄軍而小看烏軍，才會誤以為2月24日俄軍三線齊發、攻打烏國全境，幾天內就能攻陷烏國首都基輔。
有線電視新聞網(CNN)報導，沃特斯應詢指出，情報界可能高估俄軍戰力、低估烏國守軍，等目前危機結束，美軍將進行通盤戰後檢討，動用各部門在各領域找出情蒐弱點，設法改進。
情報界雖瞧出俄軍意向，預測將入侵烏克蘭，而讓拜登政府主動向世界釋出消息，讓全球對莫斯科觀感大惡，但美情報界實在沒料想到俄軍表現如此拙劣。
侵烏戰爭2月爆發之後，美情報界以為基輔幾天之內就會落入俄軍之手；但戰事進入第二個月，俄軍部隊想包圍基輔，卻因補給、後勤問題，再加上烏軍戰士頑強抵抗，鬥志出人意料，讓俄軍攻勢陷入停滯。
開戰才幾小時，俄軍向基輔進發，美方官員就向烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)提議，願助他逃離烏國，生怕他遭殺害；但澤倫斯基拒絕，還向美國、北約要武器，協助烏軍抵禦俄軍。
美國及北約持續提供武器給烏國部隊，包括標槍(Javelin)反坦克及刺針(Stinger)防空兩款飛彈，都被用來對付俄軍；雖說估計值不一，但知情人士指出，俄軍在戰爭中成千上萬人陣亡；美國官員表示，俄軍士氣低落問題時有所聞。
戰爭進入第二個月，俄方29日表示，兩國談判代表開始磋商，故將大幅降低對基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)等烏國城市的攻勢；美方指出，莫斯科出現戰略大轉移，由烏北地區後撤，焦點轉向有進展的烏國東部、南部地帶。
國家情報總監海恩斯(Avril Haines)稍早在參院情報委員會另場聽證會指出，情報界評估，俄羅斯總統普亭戰前低估俄軍可能遭逢的烏軍抵抗，這方面美情報界做得不錯，但意料之外的乃是俄軍自己的麻煩重重。
國防部情報局長柏瑞爾(Scott Berrier)表示，戰前評估根據好幾點因素，包括烏軍的準備「應該不如我所認定，因此我才懷疑他們的鬥志，但烏軍作戰英勇，戰術也對，我承認自己評估得很差」。
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