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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

俄濫炸平民區 烏反被指不當設防 基輔發言人表不屑

編譯洪毅╱綜合29日電
俄軍蓄意攻擊平民，面臨違反戰爭罪的指控。圖為剛逃到波烏邊界的烏克蘭少女，29日排隊領取用品，看來神情擔憂。(美聯社)
俄軍蓄意攻擊平民，面臨違反戰爭罪的指控。圖為剛逃到波烏邊界的烏克蘭少女，29日排隊領取用品，看來神情擔憂。(美聯社)

近日，烏克蘭城市遭到俄軍轟炸、攻擊的消息頻傳，讓俄軍面臨蓄意攻擊平民、違反戰爭罪的指控；然而「華盛頓郵報」報導指出，烏軍在平民雜處的都市設防，恐模糊俄軍的戰爭罪責，甚至讓烏軍自己也有讓平民處於險境而違反國際法的可能。

俄軍對烏克蘭城市的轟炸，及於學校、醫院、商店、公寓等供平民使用的非軍事場所，而面對肆意攻擊平民的指責時，俄軍的說法幾乎都是：這些建築已成烏軍軍事設施的掩體。

華郵記者親訪烏克蘭後指出，一個「令人不安」的情況是，俄軍的說法可能是事實；現在在基輔，可以看到火箭砲、防空機槍、裝甲車部署在公寓大樓之間，武裝志願兵也可能駐紮在辦公室、住家或餐館等場所。

英國密德薩斯大學國際法教授夏巴斯(William Schabas)說：「我非常不想傳達『烏克蘭要為平民死傷負責』這件事」，但是「烏國將平民居住地升級為戰場，讓平民至於更危險的處境。」

在人權觀察(HRW)研究武裝衝突的維爾(Richard Weir)則表示：「如果俄軍聲稱攻擊的地方有軍事武器，而且真的有軍事武器的話，就會削弱俄軍故意攻擊平民的指控」；儘管維爾也說，就算平民設施部署武器，俄軍攻擊也因考量比例原則。

維爾還說，烏克蘭軍方不應在平民集聚的處所部署武器，如果他們非得如此，則應該要撤離平民；「如果兩者都沒做到，那烏軍恐怕已違反戰爭法，因為軍事武器是合法的攻擊目標，而烏軍讓平民置於險境。」基輔有超過200萬人口。

在基輔佈防的烏軍第112國土防衛旅發言人卡伐列夫(Andriy Kovalyov)對此說法表示不屑，認為依此邏輯，烏軍豈非要撤守都市；大多數華郵訪問的烏軍平民也對烏軍的作法表示理解，儘管並不希望首都變得如此或為此情勢感到恐懼。

烏軍並不吝於向各國記者展示基輔佈防的情形，例如道路障礙物，地雷等；武裝志願兵發言人卡薩林(Pavlo Kazarin)表示，「戰爭的邏輯非常殘酷」，「我們無法在免於平民至於危險或死傷的情況下保衛城市」。

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