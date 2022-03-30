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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

俄減少部隊？ 五角大廈：只是重新部署 別被騙了

編譯陳韻涵╱綜合29日電
尼古拉耶夫的一棟九層樓的政府大樓在當地時間29日上午9時被俄軍飛彈擊中，多人死傷，急救人員正在搶救。(美聯社)
尼古拉耶夫的一棟九層樓的政府大樓在當地時間29日上午9時被俄軍飛彈擊中，多人死傷，急救人員正在搶救。(美聯社)

俄羅斯承諾在烏克蘭首都基輔(Kyiv)和北部大城切爾尼戈夫(Chernihiv)周邊減少兵力後，五角大廈29日表示，俄國開始從基輔周遭陣地調離「少數部隊」，但看起來比較像重新部署，而非撤離或撤退；俄軍續轟炸烏克蘭多城，西部油庫和南部尼古拉耶夫州(Mykolaiv)一棟九層政府大樓被擊中，後者至少造成12死33傷，州長睡過頭逃過一劫；基輔周遭空襲持續，所幸防空系統奏效，未擊中目標。

烏克蘭陸軍總司令亞歷山大·斯坦尼斯拉沃維奇·瑟爾斯基，29日在基輔北方前線戰壕內...
烏克蘭陸軍總司令亞歷山大·斯坦尼斯拉沃維奇·瑟爾斯基，29日在基輔北方前線戰壕內視察。(美聯社)

五角大廈發言人柯比(John Kirby)29日在記者會上說：「少量俄國部隊過去一天調離基輔，但人數很少，我們認為這是變換陣地，不是真的撤離。」

「我們大家都應該有所準備，俄國部隊仍有能力對烏克蘭其他地區發動大規模攻勢，這不意味對基輔的威脅已結束。」柯比說：「別被俄國近期宣稱會減少靠近基輔的部隊，或是任何撤軍的消息給騙了」，即便是今日，俄軍也持續空襲基輔。

柯比表示，俄軍朝北方移動，但現在判定他們的目的地在哪還為時過早，「俄軍可能重新部署在其他地區」。

烏克蘭當局29日表示，俄軍持續空襲烏克蘭各地，尼古拉耶夫一棟九層樓的政府大樓當地時間上午9時(美東凌晨3時)前不久被飛彈擊中，至少12人死亡、33人受傷。

空襲發生時，尼古拉耶夫州長維塔利金(Vitaliy Kim)不在遇襲大樓內，大樓遇襲後，救難人員從瓦礫堆中搶救受困者。

烏克蘭總統澤倫斯基當天與丹麥國會視訊時，譴責俄軍攻擊尼古拉耶夫，他說：「尼古拉耶夫沒有軍事目標，當地人未對俄國構成威脅。」

躲過一劫的尼古拉耶夫州長維塔利金。(美聯社)
躲過一劫的尼古拉耶夫州長維塔利金。(美聯社)

維塔利金譴責俄軍等待人們早上進到辦公室工作後才發動攻擊，「我睡過頭，幸運逃過一劫，大多數人奇蹟逃生，我不知道他們如何辦到的。」

基輔周遭郊區29日下午爆發激烈戰鬥，有線電視新聞網(CNN)記者造訪基輔東部、距離伊爾平(Irpin)五公里的前線地區，頻繁聽到空襲警報，聽見火箭發射器擊發的聲響此起彼落。

烏克蘭西部瑞夫尼地區的一處煉油設施 29日遭到俄軍導彈襲擊，造成熊熊烈火。(路透...
烏克蘭西部瑞夫尼地區的一處煉油設施 29日遭到俄軍導彈襲擊，造成熊熊烈火。(路透)

烏克蘭地方防衛隊成員馬薩斯基(Yuryi Matsarski)表示，過去24小時，戰鬥沒有停過。

「他們昨天也是狂襲整日，不分晝夜。」馬薩斯基說：「就我所知，基輔沒有目標被擊中，防空系統奏效。」

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