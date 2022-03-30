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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

薛曼：俄羅斯侵烏 造成全球糧食危機漣漪效應

記者張文馨／華盛頓報導
聯合國已警告，烏克蘭穀物若斷供，飢荒肆虐有雪崩式大增之虞；其他地區的小麥貴得多，全球貧窮人家會受到打擊。（歐新社）
聯合國已警告，烏克蘭穀物若斷供，飢荒肆虐有雪崩式大增之虞；其他地區的小麥貴得多，全球貧窮人家會受到打擊。（歐新社）

副國務卿薛曼(Wendy Sherman)29日在聯合國安理會會議表示，俄羅斯烏克蘭的戰爭造成烏國當地糧食短缺，以及造成全球糧食危機的漣漪效應；她呼籲，只有俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin）能阻止這場危機。

薛曼表示，俄羅斯稱美國和盟國的制裁增加全球糧食的成本，這忽視了俄國阻止烏克蘭糧食出口到全球其他地區的事實。

薛曼說，只要普亭繼續戰爭，俄軍繼續轟炸烏克蘭城市，只要圍困的民眾不安全，這場人道危機主義就會更糟。

「普亭發動這場戰爭，他製造這場國際糧食危機，他是那個唯一能阻止這一切的人。」薛曼表示，因為俄羅斯侵略烏克蘭，全球有1300萬人可能因此缺糧。

薛曼表示，世界糧食計畫署(World Food Program)告，有45%的烏克蘭人可能吃不飽；烏克蘭南部港口城市馬立波(Mariupol)遭攻擊，那裡的人們已經沒有食物、水、暖氣和電力，民眾甚至必須飲用融雪。

薛曼也提到，從報導上讀到，一名烏克蘭母親帶著三個女兒躲避俄羅斯空襲，一天只能餵她們一勺蜂蜜；馬立波曾是繁榮的港口城市，現在由於普亭選擇戰爭，人民正在死去。

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烏克蘭 薛曼 俄羅斯

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