白宮會拜登 李顯龍：亞太潛在熱點 不管控恐升級成衝突

拜登總統(右)與新加坡總理李顯龍(左)29日在白宮會談時表示，儘管爆發了俄羅斯入侵鳥克蘭的戰爭，美國仍將快速落實印太戰略。(Getty Images)

拜登 總統與新加坡總理李顯龍29日在白宮會談，共同譴責俄羅斯 無端入侵烏克蘭 ；李顯龍會後表示，烏克蘭戰爭影響亞太地區，且亞太地區存在潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，他呼籲區域內各國以和平方式解決爭議，保持國與國對話管道暢通。拜登則表示，儘管爆發俄羅斯入侵鳥克蘭的戰爭，美國仍將快速落實印太戰略。

拜登與李顯龍的聯合聲明提到，俄羅斯無端侵略烏克蘭威脅國際秩序，危及全球和平與繁榮，需要彼此更深入合作應對，兩人承諾將有效實施對俄羅斯的制裁，並關切發生在烏克蘭的人道危機。

拜登在論及美國的印太戰略時，重申美國對印太地區盟友維持且增長的承諾，支持東南亞國家協會(ASEAN)的中心地位，支持以東協為中心的區域架構。他說：「即使在我們處理歐洲危機的同時，我的政府仍強力支持快速落實印度太平洋戰略。」

李顯龍表示，他去年10月與拜登在羅馬的20國集團(G20)會議碰面以來，世界發生巨變，美國依然致力參與東南亞事務，代表美國對區域的重視，他歡迎美國在華府籌辦美國與東協特別峰會，也歡迎美國即將提出的印太經濟架構。

李顯龍表示，烏克蘭戰爭影響亞太地區，且這裡有著潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，在區域內的相關利害國都應盡力以和平方式解決爭議，才能避免情況惡化至難以挽回的地步。

李顯龍也說，國家與國家之間保持最高層級以降的各層級對話管道暢通也很重要，這將有助管控事態發展。

備受華府關注的區域衝突熱點包含南海、北韓、東海與台海；前兩者在美星領導人的聯合聲明均有著墨，但拜登與李顯龍並未特別提及台海。

白宮事後公布的兩人聯合聲明中提到，29日討論主題囊括羅斯侵略烏克蘭、維持印太和平、氣候變遷和供應鏈等；兩國領導人決定進一步擴大雙邊合作、採取大膽的新步驟推動經濟成長與創新、提高區域內的基礎建設水準、應對氣候危機、增加供應鏈彈性、增進網路安全等。