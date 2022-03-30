我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

白宮會拜登 李顯龍：亞太潛在熱點 不管控恐升級成衝突

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(右)與新加坡總理李顯龍(左)29日在白宮會談時表示，儘管爆發了俄羅斯入侵鳥克蘭的戰爭，美國仍將快速落實印太戰略。(Getty Images)
拜登總統(右)與新加坡總理李顯龍(左)29日在白宮會談時表示，儘管爆發了俄羅斯入侵鳥克蘭的戰爭，美國仍將快速落實印太戰略。(Getty Images)

拜登總統與新加坡總理李顯龍29日在白宮會談，共同譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭；李顯龍會後表示，烏克蘭戰爭影響亞太地區，且亞太地區存在潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，他呼籲區域內各國以和平方式解決爭議，保持國與國對話管道暢通。拜登則表示，儘管爆發俄羅斯入侵鳥克蘭的戰爭，美國仍將快速落實印太戰略。

拜登與李顯龍的聯合聲明提到，俄羅斯無端侵略烏克蘭威脅國際秩序，危及全球和平與繁榮，需要彼此更深入合作應對，兩人承諾將有效實施對俄羅斯的制裁，並關切發生在烏克蘭的人道危機。

拜登在論及美國的印太戰略時，重申美國對印太地區盟友維持且增長的承諾，支持東南亞國家協會(ASEAN)的中心地位，支持以東協為中心的區域架構。他說：「即使在我們處理歐洲危機的同時，我的政府仍強力支持快速落實印度太平洋戰略。」

李顯龍表示，他去年10月與拜登在羅馬的20國集團(G20)會議碰面以來，世界發生巨變，美國依然致力參與東南亞事務，代表美國對區域的重視，他歡迎美國在華府籌辦美國與東協特別峰會，也歡迎美國即將提出的印太經濟架構。

李顯龍表示，烏克蘭戰爭影響亞太地區，且這裡有著潛在熱點和爭議議題，若不善加管控可能升級為公開衝突，在區域內的相關利害國都應盡力以和平方式解決爭議，才能避免情況惡化至難以挽回的地步。

李顯龍也說，國家與國家之間保持最高層級以降的各層級對話管道暢通也很重要，這將有助管控事態發展。

備受華府關注的區域衝突熱點包含南海、北韓、東海與台海；前兩者在美星領導人的聯合聲明均有著墨，但拜登與李顯龍並未特別提及台海。

白宮事後公布的兩人聯合聲明中提到，29日討論主題囊括羅斯侵略烏克蘭、維持印太和平、氣候變遷和供應鏈等；兩國領導人決定進一步擴大雙邊合作、採取大膽的新步驟推動經濟成長與創新、提高區域內的基礎建設水準、應對氣候危機、增加供應鏈彈性、增進網路安全等。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
拜登 烏克蘭 俄羅斯

上一則

薛曼：俄羅斯侵烏 造成全球糧食危機漣漪效應

下一則

哈佛民調：若現在選總統 川普對決拜登、賀錦麗都贏

延伸閱讀

超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」

超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」
俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧

俄減基輔攻勢助和談 拜登態度保留：等著看吧
李顯龍：亞太有潛在衝突熱點 籲各國對話和平解決爭議

李顯龍：亞太有潛在衝突熱點 籲各國對話和平解決爭議
俄承諾減少軍事行動 拜登：拭目以待

俄承諾減少軍事行動 拜登：拭目以待

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

2022-03-24 11:38

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返