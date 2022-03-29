拜登將會李顯龍 討論俄羅斯和印太議題

新加坡總理李顯龍。本報資料照片

美國總統拜登 29日將在白宮 會晤來訪的新加坡 總理李顯龍，白宮資深官員表示，兩人這場會面來得及時，因俄羅斯侵略烏克蘭對歐洲和印太地區都造成急迫威脅；美星領導人將在會中討論俄羅斯、美國與東協關係、海洋自由與緬甸等議題。

這名資深官員表示，全球應加倍努力支持烏克蘭，維護一個不能以武力改變邊界的世界，非常感謝新加坡不只支持烏克蘭人民，也制裁俄羅斯。

新加坡與台灣有著自1975年以來的長期軍事合作與交流關係，資深官員表示，歡迎新加坡持續扮演積極角色，美國也非常感謝新加坡在美星安全夥伴關係的貢獻。

這是拜登政府上任以來，李顯龍首度造訪華府；在此之前，訪星的美國高層官員包含副總統賀錦麗（Kamala Haris）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。

資深官員表示，兩國透過官員訪問深化合作，面對共同安全挑戰，加強人民之間的聯繫；李顯龍與拜登會談結束後，會接著參加由賀錦麗在白宮舉行的雙邊會談。