我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將會李顯龍 討論俄羅斯和印太議題

不對烏克蘭用核武 克里姆林宮發言人：國家受威脅才用

拜登將會李顯龍 討論俄羅斯和印太議題

記者張文馨／華盛頓報導
新加坡總理李顯龍。本報資料照片
新加坡總理李顯龍。本報資料照片

美國總統拜登29日將在白宮會晤來訪的新加坡總理李顯龍，白宮資深官員表示，兩人這場會面來得及時，因俄羅斯侵略烏克蘭對歐洲和印太地區都造成急迫威脅；美星領導人將在會中討論俄羅斯、美國與東協關係、海洋自由與緬甸等議題。

這名資深官員表示，全球應加倍努力支持烏克蘭，維護一個不能以武力改變邊界的世界，非常感謝新加坡不只支持烏克蘭人民，也制裁俄羅斯。

新加坡與台灣有著自1975年以來的長期軍事合作與交流關係，資深官員表示，歡迎新加坡持續扮演積極角色，美國也非常感謝新加坡在美星安全夥伴關係的貢獻。

這是拜登政府上任以來，李顯龍首度造訪華府；在此之前，訪星的美國高層官員包含副總統賀錦麗（Kamala Haris）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。

資深官員表示，兩國透過官員訪問深化合作，面對共同安全挑戰，加強人民之間的聯繫；李顯龍與拜登會談結束後，會接著參加由賀錦麗在白宮舉行的雙邊會談。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
新加坡 拜登 白宮

上一則

鍍金壓力大 奧斯卡30年來2/3得主罹精神疾病

下一則

拜登擬推數位貨幣 學者憂「史上最劇烈政府擴權」

延伸閱讀

新聞評論／拜登脫稿演出雖澄清 美俄關係瀕崩潰

新聞評論／拜登脫稿演出雖澄清 美俄關係瀕崩潰
推翻普亭政權？拜登：只表達義憤

推翻普亭政權？拜登：只表達義憤
國防預算增加 拜登2023年預算「反映中國威脅」

國防預算增加 拜登2023年預算「反映中國威脅」
拜登擬推數位貨幣 學者憂「史上最劇烈政府擴權」

拜登擬推數位貨幣 學者憂「史上最劇烈政府擴權」

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜