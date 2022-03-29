俄軍續轟 烏克蘭馬立波成廢墟 16萬居民缺水電

烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在城內，沒水沒電，情況危急。(路透)

俄羅斯部隊28日持續砲轟烏克蘭 多城，美國資深國防官員表示，俄國 改變戰略，聚焦攻擊東部頓巴斯(Donbas)地區，施壓烏克蘭總統放棄此區；烏軍則宣稱收復首都基輔(Kyiv)北部城鎮伊爾平(Irpin)和東北部城托斯提也納(Trostyanets)。南部戰略港都馬立波(Mariupol)市長表示，馬立波「已掌握在占領者手中」，16萬居民受困，人道疏散路徑遭俄軍阻擋，缺水缺電，情況危急。

烏克蘭官員表示，俄國以飛彈攻擊基輔、哈爾科夫(Kharkiv)、盧斯科(Lutsk)、羅夫諾(Rivne)和日托米爾(Zhytomyr)；飛彈擊中盧斯科的儲油設施，當地軍事指揮官表示，敵軍從白俄羅斯發射巡弋飛彈，死傷人數不明。

烏軍28日收復首都基輔外大鎮特羅斯蒂亞涅茨，路過一輛被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

俄國地面部隊持續深入馬立波，該市是俄國掌控工業重鎮頓巴斯地區的關鍵。

俄軍上周末表示，「行動第一階段」大致完成，讓俄國部隊聚焦「首要目標，解放頓巴斯」。

五角大廈資深官員指出，俄國聚焦頓巴斯的做法，顯示普亭可能希望全面掌握烏東，迫使烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)正式放棄頓巴斯並承認克里米亞屬於俄國。

美聯社記者目睹烏軍勇退俄軍，基輔西部戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)有許多俄國火箭發射器殘骸、燒毀的俄國卡車和俄軍屍體，附近村落亞斯諾戈里德卡(Yasnohorodka)也不見俄軍身影。

基輔郊區伊爾平鎮鎮長馬庫辛(Oleksandr Markushyn)28日表示，烏軍持續在基輔周遭對抗俄軍攻擊，並於昨晚收復伊爾平，「這裡有許多俄國傷兵投降，我們會接著收復布查(Bucha)、沃爾澤利(Vorzel)和霍斯托梅爾(Hostomel)」 。

烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在城內，沒水沒電，情況危急。(路透)

此外，烏軍也把俄軍趕出靠近俄國邊境的托斯提也納，該鎮是前進首府蘇米(Sumy)的通道。

另在遭圍攻多時的馬立波，市長博伊琴科(Vadym Boichenko)表示，人道撤離走廊多在俄軍控制之下，數周轟炸造成為數不明的平民死亡，上萬居民流離失所。

他呼籲讓受困居民全面撤離，「約有16萬人受困馬立波，這裡已不可能居住，沒水電、暖氣、網路，真的很恐怖」。烏克蘭官員表示，俄軍禁止人道車隊進出馬立波。

烏軍28日收復基輔附近的大鎮伊爾平。圖為伊爾平的一名婦女帶著狗經過被俄軍炸毀的大橋。(路透)