我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

俄軍續轟 烏克蘭馬立波成廢墟 16萬居民缺水電

編譯陳韻涵／綜合28日電
烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在城內，沒水沒電，情況危急。(路透)
烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在城內，沒水沒電，情況危急。(路透)

俄羅斯部隊28日持續砲轟烏克蘭多城，美國資深國防官員表示，俄國改變戰略，聚焦攻擊東部頓巴斯(Donbas)地區，施壓烏克蘭總統放棄此區；烏軍則宣稱收復首都基輔(Kyiv)北部城鎮伊爾平(Irpin)和東北部城托斯提也納(Trostyanets)。南部戰略港都馬立波(Mariupol)市長表示，馬立波「已掌握在占領者手中」，16萬居民受困，人道疏散路徑遭俄軍阻擋，缺水缺電，情況危急。

烏克蘭官員表示，俄國以飛彈攻擊基輔、哈爾科夫(Kharkiv)、盧斯科(Lutsk)、羅夫諾(Rivne)和日托米爾(Zhytomyr)；飛彈擊中盧斯科的儲油設施，當地軍事指揮官表示，敵軍從白俄羅斯發射巡弋飛彈，死傷人數不明。

烏軍28日收復首都基輔外大鎮特羅斯蒂亞涅茨，路過一輛被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)
烏軍28日收復首都基輔外大鎮特羅斯蒂亞涅茨，路過一輛被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

俄國地面部隊持續深入馬立波，該市是俄國掌控工業重鎮頓巴斯地區的關鍵。

俄軍上周末表示，「行動第一階段」大致完成，讓俄國部隊聚焦「首要目標，解放頓巴斯」。

五角大廈資深官員指出，俄國聚焦頓巴斯的做法，顯示普亭可能希望全面掌握烏東，迫使烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)正式放棄頓巴斯並承認克里米亞屬於俄國。

美聯社記者目睹烏軍勇退俄軍，基輔西部戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)有許多俄國火箭發射器殘骸、燒毀的俄國卡車和俄軍屍體，附近村落亞斯諾戈里德卡(Yasnohorodka)也不見俄軍身影。

基輔郊區伊爾平鎮鎮長馬庫辛(Oleksandr Markushyn)28日表示，烏軍持續在基輔周遭對抗俄軍攻擊，並於昨晚收復伊爾平，「這裡有許多俄國傷兵投降，我們會接著收復布查(Bucha)、沃爾澤利(Vorzel)和霍斯托梅爾(Hostomel)」 。

烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在...
烏克蘭東南部戰略港市馬立波，遭俄軍數周連番轟炸，已成廢墟，目前還有16萬平民困在城內，沒水沒電，情況危急。(路透)

此外，烏軍也把俄軍趕出靠近俄國邊境的托斯提也納，該鎮是前進首府蘇米(Sumy)的通道。

另在遭圍攻多時的馬立波，市長博伊琴科(Vadym Boichenko)表示，人道撤離走廊多在俄軍控制之下，數周轟炸造成為數不明的平民死亡，上萬居民流離失所。

他呼籲讓受困居民全面撤離，「約有16萬人受困馬立波，這裡已不可能居住，沒水電、暖氣、網路，真的很恐怖」。烏克蘭官員表示，俄軍禁止人道車隊進出馬立波。

烏軍28日收復基輔附近的大鎮伊爾平。圖為伊爾平的一名婦女帶著狗經過被俄軍炸毀的大...
烏軍28日收復基輔附近的大鎮伊爾平。圖為伊爾平的一名婦女帶著狗經過被俄軍炸毀的大橋。(路透)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 烏克蘭

上一則

國防預算增加 拜登2023年預算「反映中國威脅」

下一則

失控的影帝 出手摑洛克 威爾史密斯險被摘冠、淚歉

延伸閱讀

只能用瓦礫下屍體估計 馬立波估計已5000死 含210兒童

只能用瓦礫下屍體估計 馬立波估計已5000死 含210兒童
烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二

烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二
俄軍集中火力攻擊烏東 馬立波戰局可能升級

俄軍集中火力攻擊烏東 馬立波戰局可能升級
救援烏克蘭人 歐盟、加拿大發起全球募款 法籌謀馬立波撤離行動

救援烏克蘭人 歐盟、加拿大發起全球募款 法籌謀馬立波撤離行動

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇