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港媒：中國「挺俄」「反俄」兩派內鬥嚴重 值得警惕

記者羅印冲/即時報導
對俄烏戰爭，中國網民有兩種不同的看法。圖為3月20日，烏克蘭基輔爆炸事件發生後，烏克蘭拆彈小組檢查爆炸現場。（美聯社）
對俄烏戰爭，中國網民有兩種不同的看法。圖為3月20日，烏克蘭基輔爆炸事件發生後，烏克蘭拆彈小組檢查爆炸現場。（美聯社）

俄烏戰爭開戰一個月，中國網友為此爭吵了一個月，輿論看法兩極。香港媒體刊發評論指，中國「挺俄」「反俄」兩派內鬥嚴重，值得警惕。

評論指，挺俄派與反俄派相互攻擊、謾罵，相互說對方「非蠢即壞」，給對方戴一堆漢奸、賣國賊、俄奴、美狗等大帽子。

挺俄派認為，俄烏戰爭爆發錯在美國、烏克蘭，是以美國為首的北約堅持東擴，嚴重威脅到俄羅斯國家安全，並且烏克蘭極端分子對烏克蘭境內的俄羅斯族人民不斷進行迫害、屠殺，俄羅斯被逼無奈，不得不用戰爭手段維護自己的權益。

從中國的國家利益角度看，現在中俄是共同對抗美國霸權的好朋友，俄羅斯如果被美歐制裁倒下，俄烏戰爭最後以俄羅斯失敗告終，莫斯科因此失去與美抗衡的實力和心力，那麼此後美國要對付的下一個目標就是中國。

沒有俄羅斯與中國共同對抗美國霸權，可想見未來中國將面臨來自美國的巨大壓力，充滿風險。所以，為了不讓俄羅斯倒下，中國應該挺俄，幫俄羅斯度過難關，未來繼續與中國一起抗衡美國霸權。要知道，全球能與美國霸權抗衡的國家也只有俄羅斯和中國。

不過，反俄派並不認同以上挺俄派的觀點。反俄派認為，侵略就是侵略，任何理由都不能為侵略開脱。烏克蘭是獨立自主的國家，是聯合國成員國之一，它有權利選擇加入什麼組織，有權利與歐盟、北約交朋友，俄羅斯無權干涉，更不能因此恃強凌弱，用軍事入侵來強迫烏克蘭放棄加入北約。這是對聯合國憲章和國際正義的踐踏，俄羅斯入侵烏克蘭必須受到嚴厲懲罰。

從中國國家利益看，中國冒天下之大不韙，支持俄羅斯的入侵行動，會讓中國在全球失去道義制高點，不利於中國樹立和平友好、公平正義、負責任的大國形象。歐美也會因此看扁甚至敵視中國，這不利於中國與歐美髮展建設性的友好關係。要知道，歐美仍是全球科技的領先者，中國還需要向歐美學習先進的科學技術，不能與歐美關係搞得太僵，更不能走向相互敵視的困局。與歐美交朋友才是最符合中國國家利益的戰略選擇。

再從歷史看，俄羅斯對中國的傷害極大，它是侵占中國領土最多的國家，還策動了外蒙古獨立，讓中國失去了300多萬平方公里的領土。可以說，俄羅斯侵略成性，不講道義，中國現在放任俄羅斯侵略烏克蘭，不排除未來有機會俄羅斯會再次從背後向中國捅刀，傷害、侵占中國的國家利益。

挺俄派與反俄派的觀點，誰對？評論說，都對，也都不對。都對是因為從各自的角度看，他們說的都有一定道理；都不對是因為這個世界從來都存在陰陽、正反兩面，他們都只看到了一面，而選擇性地忽略了另一面。將兩方面的觀點合起來一起看，才最符合複雜世界的真實樣貌。

評論稱，既看到俄羅斯的正與邪，也看清歐美的正與邪，如此才能在動態中最大程度的維護中國的國家利益，守護世界道義與和平。並稱，中國政府吸取了挺俄與反俄兩派的智慧，採取了實事求是的外交政策，既不與俄羅斯為伍，也不隨歐美起舞，既理解俄羅斯的安全困境，也理解歐美、烏克蘭的現實關切，盡可能提供人道主義援助，勸和促談，展現了中國負責任的大國形象。

評論說，中國有挺俄、反俄、親美、反美等各派很正常，這正說明中國還保持了思想的活力，具有百家爭鳴的空間，對中國來說是好事一件。但也強調，萬事過猶不及，對於那些沒有包容力，不斷抹黑對手，宣揚仇恨，意圖讓中國人內鬥的言論，中國從上到下還是應該保持清醒和警惕，不要被這種極端敵視思維牽著鼻子走。

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