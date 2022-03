讓步？澤倫斯基：烏願成中立國 就頓巴斯地位與俄談判

烏克蘭總統澤倫斯基27日接受俄國獨立媒體訪問,提出停火和談條件。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)27日表示,願意成為中立國,就烏東頓巴斯地區地位進行談判,與俄國 達成和平協議;土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)也與俄羅斯總統普亭通電,同意本周在伊斯坦堡舉行談判,另呼籲俄烏停火,烏國談判代表證實下一輪會面談判在28到30日之間舉行。

指任何協議必由第三方保障

俄羅斯聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局(Roskomnadzor)同一日警告俄國媒體,不准報導媒體已採訪烏國總統澤倫斯基的內容,但沒給不准報導的理由。

路透27日報導,澤倫斯基透過視訊直接與一群獨立的俄國記者交談,指出烏、俄達成任何協議,必由第三方保障,且交付公投 ;澤倫斯基用俄語說,「安全保障及中立、非核國家等立場,我方都願去做」。

澤倫斯基稍後在晚間全國視訊演講中表示,任何談判都將堅持國家「領土完整」。

普亭侵略烏克蘭已超過一個月,造成370萬烏克蘭難民,離鄉背井逃難,是二戰以來規模最大的難民潮。圖為一批烏克蘭難民27日千辛萬苦逃到鄰國波蘭華沙。(美聯社) ●●●-請寫圖說 Ukrainian refugees wait for a transport at the central train station in Warsaw, Poland, Sunday, March 27, 2022. More than 3.7 million people have fled the war so far, Europe’s largest exodus since World War II. (AP Photo/Czarek Sokolowski) The Associated Press 03/27/22 11:06

Roskomnadzor在官網及社媒平台發布簡短警告給幾家取得管道採訪澤倫斯基的俄國媒體,說它們有必要自我克制,不能發布採訪內容;當局正在查辦它們是怎麼取得管道的。

土總統:俄烏本周將續談判

土耳其總統辦公室表示,厄多安總統27日與普亭電話交談,同意本周之內在伊斯坦堡辦會談,另呼籲雙方停火,改善人道條件;俄、烏談判代表也都證實,雙方將出面談判。

法國總統馬克宏告訴法國電視三台(France 3),他認為自己的任務「先是達成停火,然後是透過外交手段讓(俄國)軍隊完全撤離。如果我們想達成,就不能在言語或行動上升高局勢」。

烏克蘭東部親俄勢力放話即將辦公投,決定是否加入俄國,但烏國外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)駁斥說,暫時淪陷區舉辦的假公投都無效,沒任何法律效力。

烏國軍方表示,俄國持續增兵派往烏國邊界,另對烏軍及軍事基礎施設發射導彈,派戰機空襲;第二大城哈爾科夫(Kharkiv)也無法倖免;烏國內政部指出,俄方已著手摧毀烏國的燃料及食物儲存中心;俄方彷彿想幫忙證實,宣稱飛彈26日命中一處燃料儲存所,以及烏西利維夫市(Lviv)的軍事修理廠。

圖為格魯吉亞首都第比利斯市的民眾27日焚燒普亭肖像,抗議俄羅斯侵略普烏克蘭。(美聯社) ●●●-請寫圖說 Georgia Russia Ukraine War By Uncredited, UGC, Dk, Caption Writer and Thicks|file|filed|3/27/2022 5:39:41 Pm, EDITOR Demonstrators dance around a burning an effigy of the Russian President Vladimir Putin during an anti-war action in Tbilisi, Georgia, Sunday, March 27, 2022. (AP Photo) The Associated Press 03/27/22 13:40

烏國總統顧問指出,俄軍試圖包抄東境的烏軍,守軍正發動小規模反擊戰;聯合國證實烏國全境有1119位平民喪生、1790人受傷,但確切數字可能更高;烏國27日表示,迄今有139名兒童罹難,逾205名受傷。

烏國副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)指出,烏、俄同意設立兩條人道走廊,讓1100民眾由包括南部港市馬立坡(Mariupol)等前線區撤出。