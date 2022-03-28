俄後備戰車戰力剩1成…傳指揮官自盡 坦克兵陣前叛變

據烏克蘭說法，一名俄國坦克兵繳械投降，獲1萬美元投誠賞金。圖為投降的俄國坦克兵趴在地上向烏軍投降。(取材自推特)

烏克蘭 當局近日接連釋出俄軍出師不利的消息，包括有指揮官因為發現後備坦克竟僅一成有戰力而舉槍自盡；或是釋出一名投降、並交出坦克的俄軍裝甲兵獲得1萬美元獎金及烏國公民權的消息，試圖策反前線俄軍。

烏克蘭國防部 26日聲稱，俄軍第四坦克師第13坦克團指揮官得知，後備坦克中竟然只有一成「多多少少還有戰力」，其餘坦克均無法作戰的糟糕處境後，因為無法承受這樣的消息而舉槍自盡。

烏克蘭國防部稱，俄軍裝甲車普遍疏於保養，而且還面臨無法讓後備坦克重新恢復戰力的窘境，這是因為許多內有貴金屬的電子零件拔除，有些坦克甚至根本已無引擎。

烏克蘭國防部稱，俄軍現在已經要動用到大規模、而長期處於封存狀態的後備坦克，但由於這些坦克的情況「極度不佳」，「不可能完全投入戰場」，導致動用後備坦克的計畫受阻。

這些說法目前尚未得到證實；追蹤戰況的開放資源網站Oryx指出，截至本月26日，俄軍車輛共損失1891輛，939輛被摧毀、35輛受損、229輛遭俄軍遺棄、688輛遭烏軍俘獲。

例如烏克蘭內政部長安德魯西夫(Victor Andrusiv)就稱，一名俄軍士兵在其他兩名同袍逃跑而遭到長官生命威脅後，選擇交出T-72B3坦克向烏軍投誠，該名士兵因此得到相當於1萬美元現金及烏國公民權；T-72B3的乘員為三人。

安德魯西夫稱，烏克蘭警方在最近幾周掌握到俄軍使用的手機 ，藉此定期發送勸降訊息，該名士兵就是循此而來；安德魯西夫還說，該名士兵所屬的部隊糧食匱乏、領導層混亂甚至幾近虛設，讓他看不到戰爭的意義，也凸顯出俄軍士氣極其低落。

不論俄軍士兵投誠的消息是否為真，烏克蘭確實都在試圖策反俄軍；例如烏國國營武器製造商Ukroboronprom稱，只要俄軍士官兵交出有戰力的飛機，不但可拿到烏國公民權，還有100萬美元獎金，交出攻擊直升機也有50萬美元獎金。