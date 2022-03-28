烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二

俄國總統普亭侵略烏克蘭已超過一個月，不見進展。烏國情報指俄國已調整戰略，考慮將烏克蘭一分為二，仿效南北韓。(美聯社)

就在烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)繼續呼籲各國伸出援手協助對抗俄羅斯 ，甚至嚴詞譴責西方國家過於懦弱之際，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)27日說，俄羅斯企圖循南北韓模式將烏克蘭一分為二。

烏克蘭軍方高層27日表示，俄羅斯持續發動全面武裝侵略，烏克蘭多座城市在26日夜間也受到火箭攻擊。西部城市利維夫(Lviv)的油槽、糧倉便被俄羅斯飛彈擊中後引發大火，至少五人受傷。但鳥軍也陸續發動反攻。

普亭侵略烏克蘭，攻勢受挫，俄軍死傷慘重，開始調整策略，同時展開停火談判。圖為在26日遭到俄軍轟炸的烏西大城利維夫，冒出濃煙。(美聯社)

布達諾夫透過烏克蘭國防部發表聲明指出，占領者想要把占據領土集合起來，變成準國家架構的單一組織，並且跟獨立的烏克蘭互別苗頭。他表示，烏克蘭人民發起的游擊戰，將讓俄羅斯的陰謀無法得逞。

布達諾夫在聲明中表示，俄羅斯在基輔周圍的行動都以失敗收場，俄羅斯軍隊如今已經不可能推翻烏克蘭政府。

普亭侵略烏克蘭，攻勢受挫，俄軍死傷慘重，開始調整策略，同時展開停火談判。圖為一位母親27日在老家吉爾吉斯的比什凱克市迎接在烏克蘭戰場上陣亡俄軍兒子。(美聯社)

他表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)現在已把烏克蘭戰爭的重點，改為聚焦於烏克蘭南部及東部。

聲明中寫道，根據研判，普亭正在考慮以「兩韓情境」(Korean scenario)套用在烏克蘭身上，也就是俄軍將設法在烏魚境內的占領區與未占領區之間畫出界線。

布達諾夫指出：「事實上，就是企圖在烏克蘭製造南韓與北韓。」

他表示，俄羅斯依舊想要從俄羅斯邊境開闢一條通往克里米亞的陸地走廊。他也表示，俄羅斯將設法把烏克蘭境內的所有占領區域整合起來，成為單一實體。

他說，目前看到俄羅斯正設法在烏克蘭境內占領區域推出「平行政權」，逼迫當地人民放棄使用烏克蘭貨幣。他表示，估計烏克蘭人民將對俄羅斯的政治施壓抵抗到底。

參與停戰談判的烏克蘭談判代表阿拉哈米亞(David Arakhamia)在臉書發文寫道，俄烏兩國代表28日將於土耳其展開對話。不過，俄羅斯方面稍後則宣布，談判訂於29日在土耳其展開。俄烏雙方先前的談判，最後都未能達成共識。

澤倫斯基27日晚間對全國人民發表的演說中表示，本周在土耳其展開的談判，「主權」及「領土完整」是烏克蘭方面的首要項目。他說：「我們想要和平，真的，不要再拖延。目前是有機會的，在土耳其舉行面對面對話是有必要的。」

烏克蘭軍方高層及烏克蘭內政部顧問德尼森科(Vadym Denysenko)27日表示，利維夫油槽與糧倉遇襲後，烏克蘭政府必須在短期盡快疏散原本存放當地的儲存油料與糧食。

俄羅斯日前表示將集中軍事資源攻占烏克蘭東部的頓巴斯(Donbas)地區，烏國當局27日警告不要相信俄方說法，烏國南部戰略港市馬立波(Mariupol)周圍戰事可能還再會升級。

烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovich)透過視訊聲明表示：「這意味馬立波周圍戰局可能急遽惡化。」

阿列斯托維奇指出：「這讓基輔(Kyiv)、切爾尼戈夫(Chernigiv)、蘇米(Sumy)、哈爾科夫(Kharkiv)地區重燃希望，我們將把敵人趕出這些地方。」他說，烏國軍隊正利用小型戰術攻勢，在這些地區反擊入侵的俄軍。