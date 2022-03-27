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波蘭演說脫稿 拜登：普亭不能繼續在位掌權

編譯潘勛／綜合26日電
拜登總統26日在波蘭首都華沙演說，稱「(俄羅斯總統)普亭不能繼續在位掌權」，他當天在探訪烏克蘭難民時，還稱普亭為「屠夫」。（美聯社）
拜登總統26日在波蘭首都華沙演說，稱「(俄羅斯總統)普亭不能繼續在位掌權」，他當天在探訪烏克蘭難民時，還稱普亭為「屠夫」。（美聯社）

拜登總統26日前往波蘭，在華沙演說中針對俄羅斯總統普亭脫稿發表個人意見，指普亭「不能繼續在位掌權」，在探訪烏克蘭難民營後則難以抑制情緒，轟普亭是「屠夫」；他說，眼下世局惡劣，北約(NATO)盟國必須團結；白宮隨後澄清表示，拜登並非呼籲莫斯科政權要立刻更換；外交專家則稱俄方必然會「收到訊息」。

來源：C-SPAN

每日郵報26日報導，拜登赴波蘭，除慰勞駐當地美軍將士，另探烏克蘭難民營；受訪時談到普亭，拜登脫口說，「上帝垂鑑，此人不能繼續掌權」；克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)迅即駁斥說，「輪不到美國總統、美國人決定誰在俄羅斯掌權」。

拜登總統26日晚在波蘭首都華沙演說，波蘭民眾下午起就舉著「封鎖天空」在現場等待。...
拜登總統26日晚在波蘭首都華沙演說，波蘭民眾下午起就舉著「封鎖天空」在現場等待。（美聯社）

呼籲團結「捍衛自由而戰」

拜登在波蘭首都華沙地標的皇家城堡(Royal Castle)演講約30分鐘，除露骨批評普亭而立即吸引全球媒體關注，另敦促西方盟國面對世局動蕩，要團結起來，再為捍衛自由而戰；拜登另尖銳警告普亭休想染指北約國家任何一吋領土。

拜登濃墨重彩的演說為四天的歐洲行畫下結尾，他表示自由世界往後必須團結，對抗獨裁只怕要耗時數年到數十年，這是必須付出的代價，但到最後，自由的火焰必將照亮世界各地的自由靈魂。

拜登還強調，假如西方要成功抵抗獨夫如普亭，多國組織如北約未來重要程度將更甚以往。

抱烏女童「我想送她回家」

拜登歐洲行程最感人的片刻在他訪問烏國難民營，抱起一名烏國小女孩，說她讓自己想起孫女兒，「我不會講烏克蘭語，但我想送她回家」。

拜登總統26日在華沙的一個體育館探訪烏克蘭難民，並抱起和親吻一名女童。（美聯社）
拜登總統26日在華沙的一個體育館探訪烏克蘭難民，並抱起和親吻一名女童。（美聯社）

拜登脫稿痛斥普亭、莫斯科當局表示憤怒之後，白宮立即設想迴旋餘地；華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)會長哈斯(Richard Haass)推文表示憂慮，指拜登已「膨脹美國戰爭目標，呼籲政權更替」、「不管多麼渴望」俄國總統換人，都不在美國權力範圍內，只怕會讓普亭更認為這是殊死決戰，拒絕談判妥協，升高戰火，兩者都有可能。

哈斯進一步對Politico政治網站表示，拜登政府高級官員，可能該由國務卿布林肯(Antony Blinken)立即接觸俄國外長，解釋拜登有感而發並不代表美國政策。

白宮澄清「非指推翻俄政權」

拜登尚未登上空軍一號專機返回華府之前，助理們便匆匆宣稱，總統並未呼籲俄國立即政權更換；白宮官員說，「拜登總統的要點，在不容普亭動用蠻力，逞威於鄰國或東歐地區，不是討論普亭在俄國的執政權力或政權變易」。

來源：CBS Evening News

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