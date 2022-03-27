不設禁飛區、不直接派兵…美畫挺烏底線 不可觸及國安

拜登總統(右二)率國務卿布林肯(右三)與防長奧斯丁(右一)，26日在華沙與烏克蘭外長及防長舉行兩國首次「二加二」會談，承諾給予烏克蘭更多援助。(路透)

俄烏爆發戰爭後，烏克蘭 總統澤倫斯基不斷要求美國為首的北約在烏克蘭上空設立禁飛區，但美國一口回絕，雖造成澤倫斯基與拜登 總統有點關係緊張，但拜登明言，設禁飛區只會導致美俄開戰，甚至觸發第三次世界大戰。這正說明，美國對烏克蘭的支持是有條底線，切不可觸及美國的國家安全。

拜登政府與可能激怒俄羅斯 的行動早已畫清界線，現在的做法是向烏克蘭提供武器，隨著戰爭的持續，提供的武器也不斷增加及多樣化，包括導彈、反坦克武器、彈藥及相關系統，但這種代理人戰爭與真實戰爭之間的界限卻愈來愈模糊。

華盛頓郵報分析指出，儘管有部分國會議員認為美國可以做更多，例如補給戰機給波蘭，讓它提供俄製米格29戰機給烏克蘭，但拜登認為這一步也是走得太遠了。

從美國的角度看，如何衡量援烏抗俄的利弊必須小心謹慎，以免損及自身國家安全及利益。這主要從軍事與經濟兩方面來看。

儘管澤倫斯基聲稱，停止戰爭的唯一方法是讓西方對俄羅斯採取更加積極態度。但美國決策者非常擔心，這會挑起俄羅斯對北約盟國的更大規模戰爭，甚至有可能為核戰爭打開大門。

拜登曾向NBC表示，美國打交道的不是一個恐怖組織，面對的是世界上最大的一支軍隊。

在軍事的選項上，拜登政府已經畫出不少紅線，除肯定不會直接派兵赴鳥介入外，還包括不向烏克蘭提供俄製戰鬥機，目的就是防止俄羅斯進一步攻擊像波蘭這樣的武器中轉國家，否則無疑會將衝突擴大到烏克蘭以外。因此在提供烏克蘭更先進的反裝甲及防空導彈系統，也要衡量再三。

在經濟方面，隨著戰爭的延長，西方就決心繼續擴大扼殺俄羅斯經濟的範圍，但拜登最初不願禁止俄羅斯石油，因為擔心會推高天然氣和能源價格，進一步推高美國通膨。在全球化的世界中，一個主要國家的經濟衰退，也會影響其他與它做生意的國家。

美聯社最近一項民意調查發現，72%表示美國在俄羅斯和烏克蘭衝突中只應該發揮很小的作用，甚至完全不應發揮作用。他們關心的是口袋裡錢的問題，特別是不斷上升的通貨膨脹，而這也是臨近期中選舉拜登必須注意的問題。