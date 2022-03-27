不設禁飛區、不直接派兵…美畫挺烏底線 不可觸及國安
俄烏爆發戰爭後，烏克蘭總統澤倫斯基不斷要求美國為首的北約在烏克蘭上空設立禁飛區，但美國一口回絕，雖造成澤倫斯基與拜登總統有點關係緊張，但拜登明言，設禁飛區只會導致美俄開戰，甚至觸發第三次世界大戰。這正說明，美國對烏克蘭的支持是有條底線，切不可觸及美國的國家安全。
拜登政府與可能激怒俄羅斯的行動早已畫清界線，現在的做法是向烏克蘭提供武器，隨著戰爭的持續，提供的武器也不斷增加及多樣化，包括導彈、反坦克武器、彈藥及相關系統，但這種代理人戰爭與真實戰爭之間的界限卻愈來愈模糊。
華盛頓郵報分析指出，儘管有部分國會議員認為美國可以做更多，例如補給戰機給波蘭，讓它提供俄製米格29戰機給烏克蘭，但拜登認為這一步也是走得太遠了。
從美國的角度看，如何衡量援烏抗俄的利弊必須小心謹慎，以免損及自身國家安全及利益。這主要從軍事與經濟兩方面來看。
儘管澤倫斯基聲稱，停止戰爭的唯一方法是讓西方對俄羅斯採取更加積極態度。但美國決策者非常擔心，這會挑起俄羅斯對北約盟國的更大規模戰爭，甚至有可能為核戰爭打開大門。
拜登曾向NBC表示，美國打交道的不是一個恐怖組織，面對的是世界上最大的一支軍隊。
在軍事的選項上，拜登政府已經畫出不少紅線，除肯定不會直接派兵赴鳥介入外，還包括不向烏克蘭提供俄製戰鬥機，目的就是防止俄羅斯進一步攻擊像波蘭這樣的武器中轉國家，否則無疑會將衝突擴大到烏克蘭以外。因此在提供烏克蘭更先進的反裝甲及防空導彈系統，也要衡量再三。
在經濟方面，隨著戰爭的延長，西方就決心繼續擴大扼殺俄羅斯經濟的範圍，但拜登最初不願禁止俄羅斯石油，因為擔心會推高天然氣和能源價格，進一步推高美國通膨。在全球化的世界中，一個主要國家的經濟衰退，也會影響其他與它做生意的國家。
美聯社最近一項民意調查發現，72%表示美國在俄羅斯和烏克蘭衝突中只應該發揮很小的作用，甚至完全不應發揮作用。他們關心的是口袋裡錢的問題，特別是不斷上升的通貨膨脹，而這也是臨近期中選舉拜登必須注意的問題。
編輯推薦
-
俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。
上一則
俄軍進展不順 防長消失十餘日後憔悴露面 1將領落馬
下一則
FB留言