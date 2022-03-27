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普亭整肅「叛國賊」 俄收緊言論重回蘇聯時代

編譯潘勛／綜合26日電
俄侵烏受挫，民眾反戰和不滿總統普亭的情緒高漲，當局收緊言論，並逮捕被他們稱為「叛國賊」的異見人士和示威者。（美聯社）
俄侵烏受挫，民眾反戰和不滿總統普亭的情緒高漲，當局收緊言論，並逮捕被他們稱為「叛國賊」的異見人士和示威者。（美聯社）

因侵略烏克蘭戰爭不順，俄羅斯總統普亭已開始整肅國內民眾不滿聲音，不分有無官職、年齡大小，凡有反戰挺烏之嫌的人，不論事態鉅細，一律打成「人渣及叛國賊」；華盛頓郵報26日指出，俄國倒轉回蘇聯時代「自我整肅」的速度快到驚人；國內力挺、反對普亭的兩派也漸呈水火不容之勢。

當局已逮捕一名內政部技師，原因是他在手機竊竊私語；凡持白紙卡影射反戰的人也被逮捕；一名婦人不慎戴了烏國藍黃國旗色的帽子、一位塞爾維亞木匠拿張1871年畫家韋列夏金(Vasily Vereshchagin)畫作「戰爭極致」(The Apotheosis of War)，現都鎯鐺入獄。

受歡迎的美食部落格主貝洛瑟科夫斯卡雅(Nika Belotserkovskaya)居然敢把自己的Instagram內容，由美食改成烏克蘭難民兒童，雖然她人在俄國境外，目前已與另兩名網紅一樣，以散播「假消息」罪名被起訴。

侵烏戰爭一個多月下來，進展不順；現在挺普亭一派開始把暗指「背叛祖國」之流的東西，弄到支持和平等活躍人士的家門口。

聖彼得堡市活躍人士海金寧(Daria Kheikinen)的家門口，25日赫然發現被丟了一堆獸糞；自由派廣播電台「莫斯科迴聲」(Echo of Moscow)已被解散，總編輯韋諾季托夫(Alexei Venediktov)被放了斬下來的豬頭及反猶太口號；加油站本月起被迫提早關門，只因國營的俄羅斯天然氣公司(Gazprom)下令之故。

網站四起，具名點人，要求俄國民眾譴責反戰的「賣國賊」、「敵人」、「懦夫」及「逃犯」。

俄國戰時宣傳機器開始在各級學校推動愛國課程；國營電視台第一頻道(Channel One)監製人員歐芙希安妮可娃(Marina Ovsyannikova)14日手持反戰標語，闖入晚間新聞節目影棚，現在恐怕要在牢裡蹲15年。

反戰聲浪被鎮壓以外，帶著沙俄旗幟及挺戰字母Z的車輛，已出現在俄國大城小鎮；反戰人士則表示，很難相信這些人真活在世上，真相信侵烏戰爭是救國之道；挺戰活動無益於任何人。

流亡出國的媒體Riddle總編輯伊莉索娃(Olga Irisova)指出，普亭呼籲俄國要自清，真是惡兆般的轉捩點，反戰變得危險；她在國內的舊識現都不敢開口，生怕有人會向當局檢舉他們；反戰人士的門口被貼「賣國賊」強化政府的訊息，就是不挺普亭便成為少數派，最好閉嘴，現在人人自危。

俄侵烏受挫，民眾反戰和不滿總統普亭的情緒高漲，當局收緊言論，並逮捕被他們稱為「叛...
俄侵烏受挫，民眾反戰和不滿總統普亭的情緒高漲，當局收緊言論，並逮捕被他們稱為「叛國賊」的異見人士和示威者。（美聯社）

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    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

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俄國 普亭 烏克蘭

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