我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

俄軍進展不順 防長消失十餘日後憔悴露面 1將領落馬

編譯柯立偉／綜合26日電
俄羅斯國防部長蕭依古在消失半個月後，於26日在電視畫面上露面，出席俄國財政部的一項會議，但面容憔悴。（Getty Images）
俄羅斯國防部長蕭依古在消失半個月後，於26日在電視畫面上露面，出席俄國財政部的一項會議，但面容憔悴。（Getty Images）

烏俄戰事已進入第二個月，俄軍在烏克蘭的進展未若普亭一開始預料的那麼順利；據每日郵報報導，莫斯科當局已開始究責，西方官員已證實首先中箭落馬的是俄國陸軍第六集團軍司令耶爾紹夫(Vlaislav Yershov)；另一方面，神隱多日的國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)26日再度出現在媒體面前，不過被記者拍攝到神情憔悴，顯見近日已為俄軍行動焦頭爛額。

事實上，俄軍不只在烏克蘭遲遲無法取得決定性進展，還在當地折損多名高階將領；西方官員表示，據目前掌握情資，俄軍在這場至今一個月的戰爭中已失去六名將領，因此不只在國內嚴打反戰風潮，更開始追究軍方高層戰事不順的責任。

目前已獲西方國家確認陣亡的將軍包含陸軍第49集團軍司令雷贊斯夫(Yakov Rezantsev)、陸軍第八集團軍司令莫德維切夫(Andrei Mordvichev)、第150摩托步槍師指揮官米堤亞耶夫(Oleg Mityaev)、陸軍第29集團軍司令柯列斯尼可夫(Andrey Kolesnikov)、陸軍第41集團軍吉拉西莫夫(Vitaly Gerasimov)與陸軍第41集團軍副司令蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)。

此外，先前傳出被自己士兵開坦克車輾過的梅德韋傑夫上校(Yuri Medvedev)亦獲證實已死亡；不具名的西方官員表示，這些情況在在都顯示俄國基層士兵士氣低落，不知為何而戰；他說：「經過一個月的戰鬥後，俄軍部署在烏克蘭的兵力至少六分之一已喪失戰鬥力，不但士氣面臨極大挑戰，還被卡在戰爭泥沼中進退不得，非常痛苦。」

另一方面，消失十幾日的俄羅斯國防部長蕭依古26日出席軍備預算會議，再度出現在媒體視野，不過面色蠟黃、聲音沙啞，盡顯疲態；針對蕭依古神隱數日的問題，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)未正面回應關於蕭依古健康問題或普亭下令「嚴加看管」的傳言，只說：「時值特殊軍事行動期間，不是部長頻繁在媒體前活動的好時機。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 普亭 國防部

上一則

普亭整肅「叛國賊」 俄收緊言論重回蘇聯時代

下一則

不設禁飛區、不直接派兵…美畫挺烏底線 不可觸及國安

延伸閱讀

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
拜登稱不能讓普亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭

拜登稱不能讓普亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭
拜登波蘭演講：不能讓普亭繼續掌權 俄侵烏是戰略失敗

拜登波蘭演講：不能讓普亭繼續掌權 俄侵烏是戰略失敗
直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄

直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄

熱門新聞

買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難