俄軍進展不順 防長消失十餘日後憔悴露面 1將領落馬

俄羅斯國防部長蕭依古在消失半個月後，於26日在電視畫面上露面，出席俄國財政部的一項會議，但面容憔悴。（Getty Images）

烏俄戰事已進入第二個月，俄軍在烏克蘭 的進展未若普亭 一開始預料的那麼順利；據每日郵報報導，莫斯科當局已開始究責，西方官員已證實首先中箭落馬的是俄國陸軍第六集團軍司令耶爾紹夫(Vlaislav Yershov)；另一方面，神隱多日的國防部 長蕭依古(Sergei Shoigu)26日再度出現在媒體面前，不過被記者拍攝到神情憔悴，顯見近日已為俄軍行動焦頭爛額。

事實上，俄軍不只在烏克蘭遲遲無法取得決定性進展，還在當地折損多名高階將領；西方官員表示，據目前掌握情資，俄軍在這場至今一個月的戰爭中已失去六名將領，因此不只在國內嚴打反戰風潮，更開始追究軍方高層戰事不順的責任。

目前已獲西方國家確認陣亡的將軍包含陸軍第49集團軍司令雷贊斯夫(Yakov Rezantsev)、陸軍第八集團軍司令莫德維切夫(Andrei Mordvichev)、第150摩托步槍師指揮官米堤亞耶夫(Oleg Mityaev)、陸軍第29集團軍司令柯列斯尼可夫(Andrey Kolesnikov)、陸軍第41集團軍吉拉西莫夫(Vitaly Gerasimov)與陸軍第41集團軍副司令蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)。

此外，先前傳出被自己士兵開坦克車輾過的梅德韋傑夫上校(Yuri Medvedev)亦獲證實已死亡；不具名的西方官員表示，這些情況在在都顯示俄國基層士兵士氣低落，不知為何而戰；他說：「經過一個月的戰鬥後，俄軍部署在烏克蘭的兵力至少六分之一已喪失戰鬥力，不但士氣面臨極大挑戰，還被卡在戰爭泥沼中進退不得，非常痛苦。」

另一方面，消失十幾日的俄羅斯國防部長蕭依古26日出席軍備預算會議，再度出現在媒體視野，不過面色蠟黃、聲音沙啞，盡顯疲態；針對蕭依古神隱數日的問題，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)未正面回應關於蕭依古健康問題或普亭下令「嚴加看管」的傳言，只說：「時值特殊軍事行動期間，不是部長頻繁在媒體前活動的好時機。」