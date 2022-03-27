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西方防堵俄國賣金 1400億黃金儲備恐難脫手

編譯洪毅／綜合26日電
俄羅斯雖握有1400億美元的黃金儲備，但因西方國家制裁，這些黃金在公開市場找不到買主。(路透)
俄羅斯雖握有1400億美元的黃金儲備，但因西方國家制裁，這些黃金在公開市場找不到買主。(路透)

俄羅斯2014年併吞克里米亞後，開始大量買入黃金為遭制裁預做準備；但是當前入侵烏克蘭引發的嚴厲制裁，恐讓俄國的如意算盤大打折扣。俄國要脫手黃金、穩定盧布恐怕沒那麼容易，可能將被迫低價賣出，甚至變相讓國內成為金本位制國家。

俄羅斯的6400億美元外匯儲備中，近1400億美元、占20%以上為黃金；由於當前俄國相當於一半外匯儲備的外幣資產遭到凍結，因此其黃金儲備受到關注。事實上，俄國就是為因應這種情勢而自2014年後將黃金儲備量翻倍。

歐美政府均已不再與俄國央行往來，其嚴厲的制裁可能讓民間交易商及金融機構因為商譽或對制裁的擔憂而縮手，讓俄國難以脫手2300多公噸黃金。

例如目前全球最主要的黃金交易所，倫敦金銀市場(London bullion market)、芝加哥商品交易所(CME)均已暫停處理俄國金條，實質上將這些黃金排除於英美市場之外。

愛爾蘭科克大學商學院講師歐康納(Fergal O'Connor)就表示，俄羅斯買入黃金是為遭制裁預做準備，但如果沒有人願意與你交易，這些黃金也變得無關緊要。

金融公司CPM Group合夥人克里斯汀(Jeff Christian)表示，俄羅斯可能可以向中國或印度央行出售黃金，但是可能得「打折賣」；或是透過本已有合作關係的上海黃金交易所脫手黃金，但是無法透過此交易所大規模出售。

但是目前財政部長葉倫(Janet Yellen)已在與兩黨聯邦參議員研擬法案，對購買俄羅斯黃金的機構祭出制裁；英國首相強生也在24日表示，要與歐美各國研究進一步限制俄國脫手黃金。

鑒於中國不希望因為俄烏戰爭遭到制裁，俄國最後一條可能的脫手黃金之路仍可能遭到阻斷。花旗(Citigroup)的報告指出，如果俄國已到走投無路時，可能會向國內民眾出售黃金、買入盧布，這實質上會讓盧布跟黃金掛勾，而成為「內部金本位制」。

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