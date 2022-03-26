東北疫情升 變種BA.2占一半 瓦倫斯基再籲接種疫苗

新冠變種病毒疫情在美國東北部最嚴重，圖為麻州民眾在流動診所接種疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前表示，CDC關注傳染力更強的新冠Omicron變種病毒 姊妹株「BA.2」在東北地區高度傳播的情勢；雖然並未造成嚴峻的重症困擾，但瓦倫斯基不對此掉以輕心，並再次呼籲疫苗 的重要性。

美國廣播公司(ABC)報導，瓦倫斯基24日參訪位於新澤西州的國內新冠檢測重鎮普林斯頓大學時表示，相較於全國，BA.2病毒株在東北地區的傳播更為集中，透過監測廢水也可發現此病毒株的傳播水平上升；「目前全國35%的病例為BA.2，而在東北地區則達到50%，這是我們必須密切關注的原因之一。」

瓦倫斯基表示，BA.2病毒株的傳染力更強，東北地區一些地方也看到疫情 升溫，但是最多只有「非常微幅」的住院人數增加，重症或需要住進加護病房的患者無增加趨勢，也無跡象顯示疫苗對其無效。

瓦倫斯基表示，目前全美的疫情處於「相對平靜期」，但強調疫情遠非結束，目前平均每天仍有900人死於新冠；「現在是必須密切注意的時候，像是監測廢水、關注病例數，審視醫院運作情況，確保我們已經為新的變種病毒，乃至新一波疫情做好準備。」

瓦倫斯基也再次強調疫苗的重要性，包括第三劑，因為接種兩劑現在對染疫住院的保護力為50%，而接種補強針後能達到90%；至於第四劑，瓦倫斯基表示，目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在審查數據，最快在4月會決定是否要在今秋開始展開第四劑接種。

瓦倫斯基還說，目前美國有疫苗、也有治療手段應對新冠病毒，但是政府資金不足，影響採購、運輸及管理這一切的能力，是為當前的疫情風險之一，因此呼籲國會再提撥220億元緊急資金作為防疫之用。

CDC主任瓦倫斯基想知道，為什麼美國東北部的新冠變種病毒如此猖獗。(路透)