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烏軍收復多地 俄挽顏面轉向：重心移向頓巴斯

編譯郭宣含／綜合25日電
俄羅斯第一副總參謀長魯茨科伊(左)表示：「我們有機會將主力用來達到我們的首要目標：解放頓巴斯地區。」（Getty Images）
俄羅斯第一副總參謀長魯茨科伊(左)表示：「我們有機會將主力用來達到我們的首要目標：解放頓巴斯地區。」（Getty Images）

烏克蘭反攻和俄羅斯軍隊補給不及，烏克蘭得以收復基輔以東諸多城鎮和防禦陣地，包括先前陷落的赫爾松(Kherson)部分地區；俄國25日企圖挽回顏面，宣布第一階段軍事行動近乎完成，之後重心將轉至烏東頓巴斯地區(Donbass)，並更新俄軍1351人戰死和3825人受傷；美國官員評估，俄軍停滯不前，有可能是俄製的部分精準打擊飛彈失誤率高達60%。

英國國防部每日更新戰況指出，烏克蘭人展開反攻，再加上俄軍來不及補給而敗退，烏克蘭近日收復基輔以東許多防禦陣地；烏南地區的烏克蘭人也強烈抵抗，拖慢俄軍進攻黑海港市敖德薩(Odesa)的腳步。

數千俄軍受困 恐全軍殲滅

每日郵報報導，烏軍重新奪回基輔以東35哩盧基亞尼夫卡(Lukyanivka)與鄰近城鎮盧卡施(Lukashi)，基輔西北方30哩的博羅江卡(Borodyanka)則陷入激戰，若烏軍成功從俄軍手中奪回該市，數千名俄軍恐被圍困在布查(Bucha)和伊爾平(Irpin)，全軍恐遭殲滅。目前基輔附近戰線已停滯數周，俄軍卡在基輔西北方和東方。

赫爾松 再次成為爭議領土

美國國防部25日表示，烏克蘭也成功收復關鍵城市赫爾松的部分地區，俄軍喪失該市完全控制權，「赫爾松再次成為爭議領土」。

俄國進攻持續受挫之際，俄國國防部25日宣布「第一階段軍事行動幾乎已完成」，現將重心轉移至烏東頓巴斯地區，似乎暗示將縮小進攻烏克蘭目標；俄國也更新烏克蘭的俄軍有1351人戰死和3825人受傷。

俄羅斯第一副總參謀長魯茨科伊(Sergei Rudskoi)表示：「烏克蘭武裝部隊戰力已大幅下降，讓我們有機會將主力用來達到我們的首要目標：解放頓巴斯地區。」

俄調整目標 不讓普亭難堪

軍事分析師表示，調整俄國目標可讓俄羅斯總統普亭挽回顏面，並聲稱獲勝。

美國一名高階國防部官員25日分析，俄國現將目標放在頓巴斯地區而非基輔，可能是為了提高談判籌碼，並切斷烏東地區烏軍的外援；美國也注意到俄軍日益加強該區火力。

美國國防官員表示，俄軍在烏克蘭戰力已減至入侵前的85%至90%，美國也首次看到跡象，俄國有意調派在喬治亞(Georgia)的俄軍來協攻烏克蘭；目前不清楚這批俄軍前來的時地，但不排除會去頓巴斯地區。

俄國製飛彈失敗率 高達60%

戰事受挫令普亭難堪，西方官員表示，烏克蘭摧毀了俄軍20個營，且據信多名俄軍眼見俄軍死傷慘重，而叛變開坦克輾過一名俄軍上校。另外，基輔軍方消息人士指出，俄國在烏克蘭損失第15名將軍，俄國指揮官瑞桑瑟夫(Yuri Medvedev)上校在烏南陣亡，他曾在戰事第四天稱，戰事可在數小時內結束。

美國三名官員匿名告訴路透(Reuters)，俄國入侵烏克蘭後發射逾1100顆飛彈，美國評估，俄製精準打擊飛彈失敗率高達60%，空射巡弋飛彈失敗率介於20%至60%，依俄軍當日發射種類而不同，這可能是俄軍作戰無進展的原因。

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