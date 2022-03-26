「我們要贏」烏克蘭求援：日需刺針、標槍飛彈上千枚

烏克蘭希望美國和西方國家每日支援刺針(Stinger)防空飛彈與標槍(Javelin)反坦克飛彈各500套。圖為烏克攜標槍反坦克飛彈抵禦俄軍。（路透）

面臨俄羅斯的入侵，烏克蘭 出示給有線電視新聞網(CNN)的武器需求清單顯示，烏軍需要包括飛機、直升機、防空飛彈系統、可攜式飛彈等武器，其中可攜式飛彈每日需要上千枚，高於目前歐美各國的軍援數字，且時間甚為緊迫。

烏克蘭軍方表示，需要兩款俄系飛機各36架，其中一款用於空中支援地面部隊用，還有數架攻擊直升機，類似S-300的防空飛彈系統；以及刺針(Stinger)防空飛彈與標槍(Javelin)反坦克飛彈，每日各需500套。

烏克蘭希望美國和西方國家每日支援刺針(Stinger)防空飛彈與標槍(Javelin)反坦克飛彈各500套。圖為美軍3月在愛沙尼亞軍演時發射刺針飛彈。（路透）

烏克蘭亦向美國國會議員提出類似的武器需求清單，但是更新後的數字顯示，烏軍需要的武器數量愈來愈多，尤其是可攜式防空飛彈；兩名消息人士向CNN表示，現在烏軍對該種武器的需求，比提供給國會議員的清單多了數百套。

包括美國在內的北約(NATO)成員國，先前已向烏克蘭提供1萬7000套反坦克飛彈，以及2000套防空飛彈，讓歐美多國均稱已增加軍援烏國；但烏方近期表示，俄軍發動的攻勢讓烏國面臨武器逐漸匱乏的窘境。

一名五角大廈 官員表示，2月底通過的規模3億5000萬元軍援項目中，最後一批已在過去幾天內送抵烏克蘭，還有兩批10億元的軍援準備送達；英國也在23日宣布加碼超過6000枚飛彈及3300萬元的現金支援烏國。

但是該名國防部 官員表示，所有的軍援都需要數趟飛行才能運抵東歐，故需要數天的時間才能送到烏克蘭境內；此外，北約各國也要設法維繫武器及其他物資輸烏的管道暢通，因為俄方已揚言要破壞這些運輸。

聯邦參議員賈姬‧羅森(Jacky Rosen)上周末前往德國與波蘭，並與協助烏克蘭難民的組織及美軍交流後表示，當地給人最鮮明的感受就是一種「急迫感」，「他們需要的不只是在戰爭中活下來，更是要贏得這場戰爭」。

因此羅森表示，美國應該要盡速提供烏克蘭更多武器，包括防空飛彈、無人機等「一切軍事援助」。